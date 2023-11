Tipps fürs Wochenende: Langsam steigt das Weihnachtsfieber

Wetter/Herdecke Das Wochenende wird tierisch, lecker und vorweihnachtlich. Ein besonderer Tipp der Redaktion bietet sogar einen Blick hinter die Kulissen.

Jetzt geht es langsam wirklich los: Das Weihnachtsfieber. Schon eine Woche vor dem ersten Advent eröffnen die Weihnachtsmärkte und auch die Veranstaltungen kennen häufig nur noch ein einziges Thema. Das ein oder andere nicht-weihnachtliche Event rund um Wetter und Herdecke wurde aber trotzdem noch gefunden.

Lichter-Weihnachtsmarkt in Dortmund





Längst eine Institution: Der fantastische Lichter-Weihnachtsmarkt im Fredenbaumpark in Dortmund. Von nah und fern strömen die Besucher in den Dortmunder Norden, um dort einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt erleben zu können. Wenn die Dunkelheit eintritt, erstrahlen im Fredenbaumpark tausende Lichter. Ein riesiges beleuchtetes Zirkuszelt, angestrahlte Drachenskulpturen und viele an das Mittelalter erinnernde Verkaufsstände machen den Lichter-Weihnachtsmarkt zu einem der schönsten in ganz Deutschland. Ein Besuch am Eröffnungswochenende lohnt sich also in jedem Fall.

„Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt“ im Dortmunder Fredenbaumpark. Ab dem 23. November. Eintritt 15 Euro.





Theater Hagen: Blick hinter die Kulissen

So haben wohl die Wenigsten bisher ein Theater besucht: Beim Kulturcafé im Theater Hagen stellen sich die Führungskräfte des Theaterbetriebes den Fragen der interessierten Zuschauer. Ein wirklicher Blick hinter die Kulissen eines großen Theaters. Am kommenden Sonntag ist das möglich. Generalmusikdirektor Joseph Trafton und Konzertdramaturg Otto Hagedorn empfangen die Gäste bei Kaffee und Kuchen und geben eine Stunde einen Einblick in die Arbeit am Theater Hagen.

„Kulturcafé im Theater Hagen“, am 26. November um 15 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Joseph Trafton, Generaldirektor vom Philharmonischen Orchester Hagen Foto: Chipmunks Hagen / WP

Bier- & Futtermarkt in Hagen

Wer am kommenden Wochenende Lust auf ein besonderes und handverlesenes Bier in Kombination mit einem tollen Essen hat, der ist vermutlich auf dem Bier & Futtermarkt in der Hagener Volmegalerie bestens aufgehoben. Die Veranstalter werben mit vielen Craft-Bieren vom Fass und dazu besonderen kulinarischen Erlebnissen. Zusätzlich werden Kickerturniere veranstaltet und ein DJ legt auf.

„Bier & Futtermarkt in der Hagener Volmegalerie“, 24. Und 25. November. Eintritt frei.





Weihnachtsmesse für Tierfreunde





Am kommenden Samstag treffen sich in der Bürgerhalle in Hagen-Dahl wieder alle Tier- und Weihnachtsfreunde, um etwas Gutes für den Tierschutz zu tun und zusätzlich vielleicht schon die Weihnachtsgeschenke für die Fellnasen zu besorgen. Bei der „Weihnachtsmesse für Tierliebhaber“ stellen viele Anbieter aus den Bereichen Tierbedarf ihre Produkte aus. Dazu haben dort einige Tierschutzverbände ihre Stände und auch die Veranstalter der Blaulichtpfoten aus Hagen bieten ihre Waren an. Hier kann man sicher Praktisches mit Gutem verbinden. Los geht´s.

„Weihnachtsmesse für Tierliebhaber“ in der Bürgerhalle in Hagen-Dahl. “ Sa. 25. November. 10 bis 16 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht.

