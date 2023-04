Gemeinsam mit Freunden in den Mai tanzen – das geht in Wetter und Herdecke gleich an mehreren Standorten.

Freizeit Tipps: Hier wird in Wetter und Herdecke in den Mai getanzt

Wetter/Herdecke. Ob beim klassischen Tanz in den Mai im Hax oder doch lieber beim Maifest am See: Gelegenheiten den Wonnemonat zu begrüßen gibt es viele.

Auf der Party die Tanzfläche unsicher machen, Livemusik bei entspannter Atmosphäre genießen oder am nächsten Tag mit der Familie das Hoffest besuchen – in Wetter und Herdecke kommt jeder bei Tanz in den Mai auf seine Kosten. Die Redaktion hat eine Übersicht erstellt, welche Möglichkeiten es sowohl am Sonntag als auch am Montag in der Umgebung gibt.

Kastanie am Hax in Wetter

In dem Restaurant „Kastanie am Hax“ wird am Sonntag fleißig in den Mai getanzt. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr und die Tanzfläche wird um 23 Uhr eröffnet. Vorab ist keine Karte oder Anmeldung nötig, der Eintritt ist frei. Das Lokal befindet sich an der Albringhauser Straße 291 in Wetter. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite der „Kastanie am Hax“.

Shakespeare Pub in Herdecke

Wem nicht nach einer großen Feier ist, kann in Herdecke trotzdem bei guter Stimmung in den Mai schunkeln. Das Shakespeare Pub in Herdecke bietet gleich zwei Künstler, die in der Kneipe Livemusik spielen. Von 19:30 bis 21 Uhr steht die 22-jährige Margo auf der „Bühne“. Die 22-jährige Musikstudentin erzählt in ihren selbst geschriebenen Liedern Liebe in all ihren Facetten, von Waldmädchen, Unterwasserträumen und einsamen Astronauten. Im Anschluss tritt der Oldenburger Musiker Mathis Becker auf. Von 21:30 bis 22:30 Uhr können die Gäste sich auf englisch- und deutschsprachige Indie-Folk Lieder freuen. Das Shakespeare Pub befindet sich an der Hauptstraße 38 in Herdecke. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Lokals.

Hof Sackern in Esborn

Der Hof Sackern lässt in diesem Jahr das traditionelle Maifest wieder aufleben. „Manches wird, wie es war, manches wird neu sein“, stet auf der Internetseite des Vereins. Was das konkret heißt? Die Gäste können sich sowohl das Aufstellen des Maibaums um 11 Uhr – begleitet von Alphorn und Gesang – als auch genügend Speis und Trank freuen. Was es dieses Jahr allerdings nicht gibt, sind Verkaufsstände, Trödelmarkt und den Hofladen. Auch gestellte Parkplätze wird es am Montag nicht geben, sodass eine Anreise mit Bus oder Fahrrad empfohlen wird. Wer Lust auf Musik, Bratwürstchen, Kaffee und Co. hat, kann am Montag von 11 bis 16 Uhr an der Albringhauser Straße 22 vorbeischauen. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Vereins Hof Sackern.

Maifest der SPD Wetter

Die SPD Wetter lädt am Montag zum Maifest am Seeplatz in Wetter ein. Ab 12 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen Livemusik von den Returns, frische Grillwürste und Getränke sowie verschiedene Kinderaktivitäten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit lokalen Politikern und Politikerinnen der Partei ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung am Harkortsee geht bis 16 Uhr. Mehr dazu auf der Internetseite der SPD Wetter.

