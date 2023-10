Tipps zum Wochenende: Kneipennacht, Musical und Erntemarkt

Wetter/Herdecke. Egal, ob Theater- oder Kneipenbesuch, ob Erntemarkt oder Fotoausstellung. Am Wochenenden gibt es viel zu Erleben. Hier sind die Tipps:

Die Temperaturen sinken nachts schon teilweise bis auf den Gefrierpunkt. Deshalb liegt der Fokus der Veranstaltungstipps am kommenden Wochenende vor allem im Innenbereich. So gibt es diesmal eine tolle Ausstellung, Musical-Spaß, Livemusik und einen besonderen Erntemarkt zu entdecken.

World Press Photo 2023

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte: Zum wiederholten Male findet im Dortmunder Kulturort Depot die Ausstellung des World Press Photos 2023 statt. Vom 21. Oktober bis zum 12. November können die Besucher dabei eine Reise durch die Welt-Ereignisse der letzten Zeit antreten. Ausdrucksstarke Fotos, vorwiegend aus den Krisengebieten des gesamten Globus, schärfen dabei den Blick für die Details und erzählen jeweils ihre ganz eigenen Geschichten. Eine absolut empfehlenswerte Ausstellung, die in den industriellen Hallen des Depots in der Dortmunder Immermannstraße 29 zu sehen ist.

„World Press Photo 2023“ im Depot in Dortmund. Ab dem 21. Oktober. Eintritt: 8 Euro.

Musical Satire in Hagen

„Achtung, bitte anschnallen“, lautet die Warnung in einer Rezension zum Musical „The Producers“, das am Samstag im Theater Hagen aufgeführt wird. Das oscarprämierte Drehbuch zum gleichnamigen Film verspricht ein temporeiches Musical und viel Humor. Im Stile einer klassischen Broadway-Show der 50er Jahre zeigt das Stück eine Parodie des amerikanischen Showbusiness, bei dem ein Flop für den gescheiterten Broadway-Produzenten Max Bialystock finanziell viel lukrativer erscheint als ein erfolgreiches Stück. Musik, Tanz und Spaß, all das wird in dem mehrfach prämierten Stück vereint.

„The Producers“ im Theater Hagen. Samstag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr. Tickets ab 20,50 Euro

Wittener Kneipennacht

Fast von der Landkarte verschwunden und dabei eigentlich immer sehr beliebt: Die Kneipennächte in den Innenstädten. Nach drei Jahren Pause ist es in Witten wieder so weit. In acht Kneipen im Stadtgebiet wird es am Samstag in kleinen zeitlichen Abständen Live-Musik geben. Von Rock über Irish Folk bis zu Hip-Hop ist alles dabei. Bei der 12. Wittener Kneipennacht wird eine Menge geboten – für alle Locations reicht dabei ein Ticket. Die Aftershow-Party ist ab 22 Uhr in der Wittener Werkstatt.

„12. Wittener Kneipennacht“ im Wittener Stadtgebiet. Samstag, 21. Oktober, ab 18.30 Uhr. Kombiticket für alle Konzerte und die Aftershowparty: 15 Euro.

Erntemarkt auf Zeche Zollern

Auf Zeche Zollern in Dortmund findet am Wochenende der Erntemarkt statt. Dabei können sich Besucher an vielen Ständen von heimischen Bauern und privaten Erzeugern mit Gemüse, Obst und den verschiedensten Samen eindecken. Zusätzlich gibt es auf einer alten Zeche auch immer eine Menge Spannendes zu entdecken. Auch botanische Tauschgeschäfte sind möglich.

„Erntemarkt auf Zeche Zollern“ in Dortmund. Samstag, 21. Oktober, 10 bis 14 Uhr. Eintritt frei.

