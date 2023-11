Todesdrohung mit Werkzeug: Fahrgäste flüchten vor Herdecker

Herdecke/Essen. Ein Mann aus Herdecke (36) randaliert betrunken in einer S-Bahn. Mit einem Schraubenzieher bedroht er Passagiere und nutzt rechtsradikale Wörter.

Ein Mann aus Herdecke ist in einer S-Bahn aggressiv gegen Fahrgäste geworden. Er soll mit dem Einsatz eines Werkzeugs als Waffe gedroht haben. Am Dienstagabend (31. Oktober) soll der 36-jährige Herdecker in einer S-Bahn auch Fahrgäste mit dem Tod bedroht haben. Im Essener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten schließlich den Aggressor.

Gegen 19.35 Uhr informierte hatte ein Bürger die Bundespolizei darüber informiert, dass ein Mann in der S1 in Richtung Essen Hauptbahnhof Mitreisende mit einem Schraubendreher bedrohen würde. Als der Zug am Bahnsteig zu Gleis 7 einfuhr, machte der Melder bereits auf sich aufmerksam. Der Deutsche gab an, dass sich der Beschuldigte im vorderen Teil der S-Bahn befinde.

Kein unbeschriebenes Blatt

Die Einsatzkräfte brachten den 36-Jährigen aus dem Zug und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie den besagten Schraubendreher in der Umhängetasche des Deutschen auf. Der 19-jährige Zeuge gab gegenüber den Polizisten an, dass der Mann sehr aggressiv gewesen sei und Reisende beleidigt habe. Darunter soll es auch rechtsradikale Äußerungen getätigt haben. Zudem soll er gedroht haben, Menschen zu töten. Mitreisende sollen daraufhin fluchtartig ihren Sitzplatz verlassen haben. Wenig später habe der Herdecker das Werkzeug aus seiner Bauchtasche hervorgeholt und Reisende damit bedroht.

Die Bundespolizisten brachten den Mann zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 36-Jährige mit 1,6 Promille alkoholisiert war. Ein Arzt untersuchte den Beschuldigten. Nach seiner Festnahme brachten sie ihn zur Verhinderung von weiteren Straftaten in das Gewahrsam der Polizei Essen. Die Beamten ermittelten zudem, dass gegen den Mann ein Beförderungsverbot für Züge und in Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen besteht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Volksverhetzung und Hausfriedensbruch ein.

