Traditionelles, Neuerungen: Alle Infos zur Maiwoche Herdecke

Herdecke. Musik, Sackträgerlauf, Kunst- und Töpfermarkt plus neue Unterhaltungsangebote stechen vom 17. bis 20. Mai beim Stadtfest hervor. Der Überblick:

Vielfältig kommt auch die 47. Maiwoche ab Mittwoch daher. Das belegen diese Zahlen: 40 Programmpunkte, fast 30 teilnehmende Vereine und Organisationen sowie etwa 90 Aussteller beim Kunst- und Töpfermarkt an Christi Himmelfahrt. Neben bekannten Aktionen hat die Stadt Herdecke als Veranstalterin einen Taekwondo-Auftritt des heimischen Vereins Redletics, ein Boule-Turnier von „Endes ewigen Talenten“ sowie ein Dartturnier des Schützenvereins Herdecke als Neuerungen platziert.

Traditionell erhalten auch Kinder verschiedene Angebote beim Stadtfest, zudem bespielen DJs die Jugendbühne. Auf dem Kampsträter Platz (gesponsort von Mark-E) und am Pub The Shakespeare in der Alten Stiftsstraße stehen weitere Musikbühnen, zentrale Anlaufstelle bleibt der Viehmarktbrunnen. Am Stiftsplatz greift mit der Sparkassen-Lounge ein neues Konzept mit Sitzgelegenheiten.

Wie schon 2022 gibt es an den Essensständen recycelbares Geschirr, die Getränkepreise sollen „trotz gestiegener Kosten auf dem Niveau von letztem Jahr“ bleiben, so Katharina Biermann nach Gesprächen mit den Vereinen. Die Amts-Leiterin für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus dankt allen Akteuren sowie dem Hauptsponsor Sparkasse an Volme und Ruhr. Das Programm:

Mittwoch, 17. Mai

17.30 Uhr: Kinderchor der Werner-Richard-Schule, Hauptbühne;

18 Uhr: Johnny Eats Pony (Covermusik, Blues/Jazz), Alte Stiftsstr.;

18.30 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich von Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster sowie dem Kinder- und Jugendparlament, Hauptbühne;

19 Uhr: Lou Dynia (melodische Popmusik), Sparkassen-Lounge;

19.30 Uhr: Begrüßung durch die Bürgermeisterin auf dem Stiftsplatz, Sparkassen-Lounge.

20 Uhr: K.R.A.S.S. (Pop/Rock‘n‘Roll Cover), Hauptbühne;

20 Uhr: Superversion (Pop, Funk & Rock), Mark-E-Bühne.

21 Uhr: Maphija (Irish-/Scotish Folk), Alte Stiftsstraße;

20.30 Uhr: DJ Schinski (Club-Music, House, Disco), Jugendbühne.

Donnerstag, 18. Mai

10 Uhr: Gottesdienst der evangelischen Gemeinde, Hauptbühne.

11-18 Uhr: Kunst- und Töpfermarkt, gesamte Innenstadt;

11 bis 18 Uhr: Café zum Verweilen von Grundschul-Fördervereinen, Sparkassen-Lounge;

12 Uhr: „Happy together“ Städtische Musikschule, Hauptbühne;

13 Uhr: Tanzshow und Kindertanzen der Tanzschule Siebenhüner, Hauptbühne;

14 Uhr: „Let‘s play and sing together“ (bunter Nachmittag der Musikschule); Mark-E-Bühne;

15 Uhr: Jazzdance des TSV 1863 Herdecke, Hauptbühne;

15.30 Uhr: Ballettaufführung des TSV 1863, Hauptbühne;

16 Uhr: Ruhr Town Dancer des TSV 1863, Hauptbühne;

16.30 Uhr: Taekwondo Redletics, Hauptbühne;

19 Uhr: DJ Prevoo (Chillout House); Sparkassen-Lounge;

19 Uhr: Disco-Fox-Schnupperstunde mit der Tanzschule Siebenhüner, Mark-E-Bühne;

19 Uhr: Funky Försters (Funk & Soul), Alte Stiftsstraße;

19 Uhr: DJ Der Klangmacher (Dance, Black, Pop), Jugendbühne;

19.30 Uhr: East Ends (Indie-Rock), Hauptbühne.

20 Uhr: Disco Fox, Freier Tanz mit DJ Ingo Leder/Tanzschule Siebenhüner, Mark-E-Bühne;

21 Uhr: Royal Wolves (Pop-Rock), Hauptbühne.

Bühnen, Toiletten und mehr: Überblick der Standorte zur Maiwoche 2023 Foto: Stadt Herdecke

Freitag, 19. Mai

15-19 Uhr: Theater am Stiftsplatz, Blick hinter Kulissen, Stiftsplatz;

15.30-17.30 Uhr: Sackträgerlauf des TSV 1863 für Drei bis Zehnjährige, Fußgängerzone;

19 Uhr: Lou Dynia, Sparkassen-Lounge;

19 Uhr: Salva & LNG Band (Musica Italiana), Mark-E-Bühne;

19 Uhr: Marno Howald (Liedermacher), Alte Stiftsstraße;

19.30 Uhr: Live and famous (Covermusik), Hauptbühne;

20.30 Uhr: DJ Schinski (Club, Techhouse, Techno); Jugendbühne.

Samstag, 20. Mai

10.45-14 Uhr: 39. Bürgerfrühschoppen (gern in Tracht, Begrüßung/Fassanstich mit Bürgermeisterin), Musik: Die Almfeger, Hauptbühne;

ab 12 Uhr: Maßkrugstemmen der TSG Schwerathletik, Hauptbühne;

11-16 Uhr: Kreative Straße vom Jugendcafé FachWerk, Innenstadt;

14-20 Uhr: Ender Weinwanderung, Rewe Symalla;

14.30 Uhr: Gitarren on Tour (Privatschule Claudia Kramme), Hauptbühne;

15.30 Uhr: Konzert des Akkordeon-Orchesters; Hauptbühne;

16 Uhr: Steel-Dart-Turnier und Schießübungen (RedDot-Gewehr) Schützenverein Herdecke 1842; Sparkassen-Lounge;

16-18 Uhr: Boule-Turnier, Sparkassen-Lounge;

17.30 Uhr: Ausfahrt 27 (deutschsprachiger Rock), Hauptbühne;

19 Uhr: Arche NovA (Deutschrock), Alte Stiftsstraße;

20 Uhr: Lecker Nudelsalat (Querbeet Party-Cover-Musik), Hauptbühne;

20 Uhr: Gianpiero & Vanessa (Italo Pop Duett), Sparkassen-Lounge;

20 Uhr: DJ Daniel Topp (Nu Disco, House), Mark-E-Bühne

21 Uhr: Der kleine dicke Junge (Akustik-Folk-Metal-PopCover), Alte Stiftsstraße.

Kinderprogramm

Bei den Angeboten für Kinder sticht neben dem Sackträgerlauf (Anmeldungen unter www.herdecke.de/sackträgerlauf) die Kreative Straße am Samstag von 11 bis 16 Uhr in der Innenstadt hervor. Dazu zählt auch eine Mini-Olympiade für Kids im Alter von bis zu zwölf Jahren, organisiert vom Kinder- und Jugendparlament. Hinzu kommt ein Fußball-Dart-Angebot für Mädchen und Jungen ab acht Jahren an gleicher Stelle.

Auch die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt „Mach dein Herdecke“ präsentiert das KiJuPa während der Kreativen Straße. Zu der gehört als weiterer Programmpunkt eine Kreativstation von DEW21, dort kann der Nachwuchs Vogelfutterhäuser basteln oder an einem E-Bus musizieren (ebenfalls von 11 bis 16 Uhr).

