Nachruf Trauer in Volmarstein: Manfred Mohring stirbt mit 86 Jahren

Wetter. Aktiv im SuS Volmarstein und anderen Vereinen: In Volmarstein wird um Manfred Mohring getrauert, der 44 Jahre bei der Sparkasse beschäftigt war.

Im Alter von 86 Jahren ist jetzt Manfred Mohring gestorben.

Mohring, geboren als „Volmarsteiner Esel“ in den damaligen Orthopädischen Anstalten Volmarstein, war Zeit seines Lebens ein sehr aktives Vereinsmitglied in Volmarstein. Hier vor allem im SuS Volmarstein, wo er als Ehrenmitglied in fast 70 Jahren Mitgliedschaft auch 50 Jahre im Vorstand des Vereins aktiv war. Für dieses herausragende ehrenamtliche Engagement wurde Manfred Mohring sowohl mit dem silbernen als auch goldenen Ehrenpreis des Westfälischen Fußball- und Leichtathletik-Verbandes ausgezeichnet.

Viele Volmarsteiner kannten Manfred Mohring auch aufgrund seiner Einsätze bei unzähligen Veranstaltungen, Dorf- und Adventsfesten der Volmarsteiner Vereinsgemeinschaft. Bekannt und geschätzt war Manfred Mohring auch aufgrund seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit bei der lokalen Sparkasse Wetter, jetzt Sparkasse an Ennepe und Ruhr.

Angefangen hatte noch bei der Amtssparkasse Volmarstein im Jahr 1952, wechselte er später nach Alt-Wetter in die damalige Hauptstelle und war zum Abschluss seiner 44-jährigen Berufslaufbahn im Jahr 1996 als Hauptabteilungsleiter und Verhinderungsvertreter des Vorstandes tätig. Sein fachkundiger Rat wurde in all den Jahren von Kunden, Geschäftspartnern und Beschäftigten gleichermaßen geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter