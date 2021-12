Trend für Wetter und Herdecke: Weihnachtsbäume bei Vollmond

Der Tannenbaum ist für viele Familien unverzichtbar an Weihnachten. Wer selber schlägt, hat garantiert einen frischen Baum.

Wer seinen Weihnachtsbaum bei Vollmond schlägt, hat länger davon. Gärtnermeister Thorsten König aus Herdecke kennt den Grund.

Die Tradition, einen Christbaum zu schmücken und im Zimmer auszustellen, reicht bis zum Jahr 1527 zurück. Hier wurde der Christbaum zum ersten Mal erwähnt. Im 18. Jahrhundert wurde es gepflegte Tradition, zum Heiligen Abend den Christbaum in der Stube aufzustellen und mit Lichtern und Schmuck zu verzieren.





Traditionell sind es die immergrünen Tannen und Fichten gewesen, die aufgestellt wurden. Auch eine Kiefer erfüllte oft den Zweck. Heute werden zum größten Teil die Nordmanntannen für den Weihnachtsbaumanbau herangezogen und kultiviert. Diese echte Tanne ist eine sehr haltbare und wenig nadelnde Art, jedoch ist der Duft im Raum nicht so präsent wie bei einer Blaufichte oder Rotfichte.





Frisch geschlagen, kommen die Bäume aus dem Sauerland oder auch schon vom Gut Kuhweide in Hagen. Viele kommen aber auch aus dem hohen Norden, aus Dänemark. Eine Tannenanbaufläche ist ein Ökosystem, das über ca. 7 bis 8 Jahre nur durch die Auslichtung der Bäume verändert wird. Diese Schonungen tragen in erheblichem Maße zu einer Luftreinhaltung als C0 2 Filter der Natur bei.





Durch die Auswahl bester Sämlingssorten, die keinerlei chemischen Einsatz benötigen, sind es beste naturbelassene Flächen.





Diese Flächen werden nach 7 bis 8 Jahren umgebrochen, während Gemüsefelder oft sogar zweimal im Jahr bewirtschaftet werden. Ein neuer Trend sind die sogenannten Mondbäume. Diese werden bei Vollmond geschlagen und sollen dadurch eine bessere Haltbarkeit haben. Nachweislich sind um den Vollmond die Bäume und Pflanzen am besten im Saft, dadurch speichern sie enorm viel Wasser und Nährstoffe. Diese Bäume wurden einem Test auf Haltbarkeit unterzogen, und nachweislich haben diese Christbäume eine bessere Haltbarkeit, auch wenn sie bereits drei Wochen früher geschlagen wurden als die Vergleichsbäume. Bevorzugen Sie bitte einen Christbaumständer, in den Wasser eingefüllt werden kann. Wichtig für die Haltbarkeit in solch einem Ständer ist, dass die Schnittfläche beim Einstielen erneuert wurde, denn eine trockene Schnittstelle nimmt kein Wasser auf.





Kontrollieren Sie zweimal täglich das Wasser! Eine Tanne von zwei Metern braucht gut 4 bis 8 Liter pro Tag vor allem, wenn die Räume gut geheizt sind. Vergessen Sie nach den Feiertagen nicht, den Schmuck vom Baum zu nehmen, bevor er auf die Entsorgungsstelle gebracht wird. Auch hier gibt es verschiedene Nutzarten für die Altbäume. Erkundigen Sie sich nach der besten bei Ihrem Entsorger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter