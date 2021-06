Trio aus Wetter fertigt ersten Bausatz für Mini-Düngerfabrik

Wetter. Ein Trio aus Wetter hat einen Wurmkisten-Prototypen gebaut. In zwei Kitas werden die Mini-Düngerfabriken nun getestet.

Es gibt eine kleine Fabrik, die ganz natürlichen Dünger produziert. Sie heißt „Wurmkiste“ und beschäftigt Mitarbeiter, die jeden Tag auf Hochtouren arbeiten – nämlich Kompostwürmer. Sie sind jedoch nicht mit Regenwürmern zu verwechseln. Sie sind zwar mit ihnen verwandt, jedoch kleiner, haben eine rötliche Farbe und lieben Bio über alles. Der Kompostwurm leistet Erstaunliches. Er erzeugt aus Küchen- und Gartenabfällen fruchtbarsten Wurmhumus.

Zwei-Kammer-System

Aber was ist eine Wurmkiste? Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Kiste. In ihr befinden sich zwei Kammern, die durch ein Gitter voneinander getrennt sind. Eine dieser Kammern wird mit organischen Abfällen gefüllt. Über diese freuen sich die dort lebenden Kompostwürmer. Im Laufe der Zeit produzieren sie daraus nahrhaften Wurmhumus. Nach einigen Wochen werden die Würmer mit dem für sie köstlichem Bioabfall in die benachbarte Kammer gelockt, so dass der wertvolle, nährstoffreiche Dünger aus der Startkammer geerntet werden kann. Dieser kann im Garten, Hochbeet, Gewächshaus oder bei Zimmerpflanzen zum Einsatz kommen. Der Pflegeaufwand ist sehr gering, und wer nun denkt, dass die Kiste stinkt, täuscht sich gewaltig. Wer sie öffnet, wird sich über den Geruch frischer Erde wundern.

Der Prototyp

Alina Wieczorek vom Verein Gundermann Kinder e.V., Torben Putsch vom Fachhandel für Industriebedarf P.C.H. Fischer sowie die Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz waren von der Idee einer Wurmkiste derart begeistert, dass sie gemeinsam einen Wurmkistenbausatz entwickelten. Mit diesem möchten sie zukünftig Privathaushalte sowie Kindergärten oder Schulen von der „Düngerfabrik“ mit ihren fleißigen Helfern überzeugen. Die ersten beiden Prototypen der eigens entwickelten Kiste werden seit Ende Mai von den Familienzentren Kinderarche in Grundschöttel und Tausendfüßler in Alt-Wetter getestet und von den Mitarbeitern und Kindern auf Herz und Nieren geprüft.

Die dekorativen Holzkisten stehen im Eingangsbereich und dem Balkon der Kindergärten, so dass die Kinder jeden Tag Zeuge eines Stoffkreislaufs der besonderen Art sein dürfen. Ein Blick in die Kiste genügt, um den Werdegang der Apfelschale bis zum Dünger für das Hochbeet beobachten und bestaunen zu können.

Bald gibt es die kleinen „Düngerfabriken“ zu kaufen Noch in diesem Jahr soll es die Wurmkisten-Bausätze zu erwerben geben. Sie eignen sich insbesondere für Einrichtungen, die Spaß an einem spannenden Naturprojekt haben sowie auch für Haushalte, die wenig bis keinen Platz für einen Gartenkompost besitzen oder ihre herkömmliche Biotonne entlasten wollen.

