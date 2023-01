Trotz Böllerei: Ruhiger Jahreswechsel in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Mit einem traurigen Erlebnis startete die Feuerwehr in Wetter an Silvestermittag in einen insgesamt ruhigen Jahreswechsel.

Laut und farbenfroh ging es ins neue Jahr 2023. Die Einsatzkräfte in Wetter und Herdecke sprechen dennoch von einem ruhigen Start ins Neue Jahr. Ein paar kleinere Einsätze gab’s, mehr nicht. Etwas mehr zu tun hatte die Polizei im Kreis. Nicht nur Ruhestörungen ließen sie aktiv werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstagmittag zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Angehörige machten sich Sorgen, weil sie eine Person nicht erreichen konnten. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst konnte leider nur noch den Tod der Person feststellen.

Erneut schrillten die digitalen Meldeempfänger der Mitglieder der Löscheinheit Alt-Wetter. Kurz vor dem Jahreswechsel ging es für die Einsatzkräfte zu einem benachbarten Discounter in der Schöntaler Straße. Hier hatte der Anrufer brennendes Papier neben einer Mülltonne festgestellt und daraufhin den Notruf abgesetzt. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte zunächst kein Einsatzort festgestellt werden. Die nähere Erkundung in dem Bereich brachte dann eine mittlerweile verbrannte Feuerwerksbatterie zum Vorschein. „Die Reste konnten mit Schuhgröße 45 abgelöscht werden“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Vorsorglich sei anschließend noch ein Kleinlöschgerät entleert worden. Der Einsatz wurde daraufhin nach 20 Minuten beendet, und alle Einsatzkräfte kamen noch rechtzeitig zu ihren Familien, um den Jahreswechsel gemeinsam zu verbringen.

Mitglieder der Löscheinheit Grundschöttel wurden dann um 0.16 Uhr auf eine brennende Hecke in der Karl-Siepmann- Straße aufmerksam. Die Brandbekämpfung wurde mit einem Wasserschlauch durchgeführt. Der Einsatz war nach zehn Minuten beendet.

Auch die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehr Herdecke können auf eine verhältnismäßig ruhige Silvesternacht zurückblicken. Sie mussten lediglich zu zwei Einsätzen ausrücken. Der Silvestertag war aufgrund des Unwetters jedoch unruhig.

Gegen 21 Uhr brannte am Westender Weg ein Papiercontainer. Die Besatzung des ausgerückten Löschfahrzeuges nässte nach dem Löschen des Containers gleich die weiteren Container an dem Standort, um einem Brand vorzubeugen. Die Maßnahme zeigte Wirkung, der Einsatz 579 blieb der Letzte im Jahr 2022. Um 1.07 Uhr folgte der erste Einsatz im Jahr 2023. Ein Anrufer meldete eine Rauchentwicklung aus einem Hang an der B54. Die Einsatzkräfte fuhren den Bereich ab, konnten jedoch kein Feuer feststellen.

Im Verlauf des Silvestertages zuvor rückten die Herdecker Feuerwehrleute aufgrund des stürmischen Wetters insgesamt drei Mal zu umgestürzten Baum und abgebrochenen großen Ästen aus.

Die Polizei im Kreis berichtet von mehreren Einsätzen in der Neujahrsnacht. Hierbei handelte es sich größtenteils um kleinere Einsätze wie Streitigkeiten und Ruhestörungen. Die Polizei und Feuerwehr musste zu mehreren Müllcontainerbränden ausrücken, bei denen jedoch nur geringer Schaden entstand.

In Hattingen-Bredenscheid kam es gegen 0.10 Uhr zu einem Brand mehrerer Heuballen, die durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten. Menschen kamen hierbei nicht zu Schaden. Bei einem Einsatz in Ennepetal wegen Streitigkeiten wurde ein 33-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen, nachdem er dem erteilten Platzverweis nicht nachgekommen ist. Darüber hinaus ereignete sich gegen 3.10 Uhr in der Friedrichstraße in Hattingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Mercedes von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit einem Stromverteilerkasten und einer Straßenlaterne sowie zwei geparkten Pkw. Der 36-Jährige sowie drei Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

