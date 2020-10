Trotz Corona-Krise: Neustart in Wetter mit Sushi-Bar „Penki“

Mitten in der Krise packt Thang Nguyen die Gelegenheit beim Schopf und erfüllt sich seinen großen Wunsch: Er eröffnet an der Kaiserstraße 99 eine Sushi-Bar. Seit September schon werkelt er am Innenausbau und an der Einrichtung des Ladenlokals, in dem bis Juni das Kolping-Ausbildungsrestaurant „Terrinchen“ seine Gäste bewirtete. Ab November will der 36-Jährige dann die Tür seiner Sushi-Bar „Penki“ für hungrige Besucher öffnen.

Viel Zeit zum Nachdenken

Thang Nguyen kommt aus Velbert und ist gelernter Sushi-Koch. „Ich habe in Berlin gelernt und in Essen, Bochum und Köln auch allgemein in der asiatischen Küche gearbeitet. Ich koche gerne, auch privat“, erzählt Nguyen. Zuletzt allerdings hatte er seine Frau, die sich mit einem Nagelstudio selbstständig gemacht hatte, als Kundenbetreuer unterstützt. Dann kam der Lockdown, und das Studio musste schließen. „Da habe ich viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Die Menschen müssen essen, und wenn sie nicht ausgehen können, ist ein Lieferservice die einzige Möglichkeit. Sushi wollte ich immer schon machen, es war nur schwer, Zeit und eine Lokalität zu finden“, so der 36-Jährige weiter.

Kleine Stadt, gut gelegen

Schließlich habe er sich umgeschaut und das Ladenlokal im Herzen Alt-Wetters entdeckt. „In Großstädten wie Köln, Essen oder Düsseldorf ist die Konkurrenz zu groß, aber Wetter ist eine kleine Stadt und gut gelegen. Ich hoffe, dass die Leute mein Angebot annehmen“, sagt Thang Nguyen.

Den Tresen, diverse Edelstahlmöbel, Inventar und Utensilien hat der Sushi-Koch in den vergangenen zwei Monaten aufgebaut.

Plan für den Neubeginn Geöffnet sein wird die Sushi-Bar dienstags bis samstags von 11.30 Uhr bis 21 Uhr. Thang Nguyen plant, eventuell anfangs noch am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr zu schließen. Er ist noch in der Findungsphase und wird sich auch an der Nachfrage orientieren. Auch der Lieferservice soll anfangs noch auf Wetter beschränkt sein; eine spätere Ausweitung ist nicht ausgeschlossen.

„Ich bin fast fertig. Nur die Dekoration fehlt noch“, meint Nguyen. Wegen der Corona-Krise sei es im Moment schwierig, Tische und Sitzplätze anzubieten, „deswegen wird es zunächst einen reinen Liefer- und Abholservice geben“. Wenn es irgendwann in Zukunft wieder möglich werde, auch in dem kleinen Ladenlokal Besucher zu bewirten, dann möchte Thang Nguyen durchaus vier bis fünf Tische im Penki aufstellen. Kleinere Vorspeisen wie etwa Suppen, ansonsten hauptsächlich Sushi – das wird auf seiner Karte zu finden sein: „Ich werde mich auf die Qualität konzentrieren, nicht auf die Riesenauswahl.“

Risiko bekannt

Dass mit der Neueröffnung stets ein Risiko verbunden ist, sei ihm wohl bewusst, sagt Thang Nguyen, „aber im Moment ist ja überall Flaute. Und wenn es noch mal einen Lockdown geben sollte und die Leute etwas anderes essen möchten als Konserven, dann bin ich da.“