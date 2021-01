TSG Herdecke trauert um Reiner Bürger

Herdecke Reiner Bürger ist am 5. Januar im Alter von 71 Jahren unerwartet verstorben. Er hat sich immer für seinen Verein eingesetzt.

Die TSG Fußball Herdecke 1911 e. V. trauert um ihr langjähriges Vereins- und Vorstandsmitglied Reiner Bürger, der am 5. Januar im Alter von 71 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Reiner Bürger wurde 1949 geboren, begann 1958 mit 9 Jahren in der TSG das Fußballspielen und durchlief die Jugendmannschaften, bevor er dann altersbedingt in den Senioren-Bereich wechselte. Und auch nach dieser Zeit blieb er dem Herdecker Fußball treu, wurde als Torwart fester Bestandteil der Alte Herren Mannschaft und half auch immer noch bei den Senioren aus, wenn Not am Mann war. Sein letztes offizielles Spiel bestritt er mit 49 Jahren. Nach seiner aktiven Spielerzeit stand er dann nur noch bei besonderen Anlässen auf dem Platz. Unvergessen bleibt den Mitgliedern sicher auch sein Einsatz im Tor anlässlich der Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes 2009. Seine größten Erfolge waren u. a. die Meisterschaft 1978 mit der ersten Mannschaft in der 1. Kreisklasse, sowie der Gewinn der Ruhrtalmeisterschaft 1983.

Mitbegründer der Alten Herren

Am meisten begeisterte sich das TSG-Urgestein aber für die Alten Herren. Er hat früh erkannt, dass die Bindung zum Verein oftmals mit zunehmendem Alter verloren geht und war Mitbegründer der Alte Herren Mannschaften der TSG. Ab 2000 integrierte er immer mehr ehemalige Spieler in die Alte Herren Mannschaften, deren Mitgliederzahl stetig wuchs. Er übernahm die Betreuung der Mannschaften, kümmerte sich um Sponsoren, organisierte den Trainings- und Wettkampfbetrieb und wurde schnell auch auf Kreisebene ein geschätzter Ansprechpartner für den Herdecker Alte Herren Fußball. In der langjährigen erfolgreichen Zeit ragten sicherlich der Gewinn der Vize-Westfalenmeisterschaft 2020 sowie der Vize-Westdeutschen Meisterschaft mit der Ü32 heraus. Und auch in den letzten Jahren gewann die von ihm betreuten Mannschaft Ü40 den Westfalenmeistertitel (2019) und qualifizierte sich damit für die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft 2020, die leider Corona-bedingt ausfallen musste.

Aber nicht nur „seine“ Mannschaften lagen ihm am Herzen, sondern er hatte bei seinem Wirken stets das Wohl des Vereins im Blick. So trat er auch 1987 in den Vorstand ein und lenkte lange Jahre mit die Geschicke des Vereins, u. a. als Geschäftsführer. Und auch als Mitglied der Knobelgruppe förderte er den Zusammenhalt und die Geselligkeit in der TSG. Als Dank für seine Verdienste erhielt er u.a. die Ehrenamtsauszeichnung des Kreises und die TSG ehrte ihn zuletzt auf der Jahreshauptversammlung 2019 für seine 60-jährige Vereinsmitgliedschaft.

Seine unkomplizierte, helfende und integrative Art machten ihn zu einem geschätzten Mitglied. „Wir verlieren in erster Linie einen wertvollen Menschen, der uns persönlich, aber auch dem Verein sehr viel gegeben hat“, so der amtierende Vorstand. Alle Mitglieder und Freunde der TSG Herdecke fühlen in dieser schweren Zeit mit seiner Familie und werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten.