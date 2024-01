Türkisch für Anfänger: VHS mit vielen neuen Kursangeboten

Wetter/Herdecke/Witten Lebensnahe Praxis-Tipps und Seminar zur künstlichen Intelligenz: Die Palette der Angebote der Volkshochschule ist wieder breit gefächert.

Die neuen vhs-Veranstaltungsangebote für das Frühjahrssemester 2024 sind ab sofort buchbar. Gesundheit und Sprachen sind die gefragtesten Themenbereiche bei der vhs. Alle Fachbereiche präsentieren sich mit neuen Kursangeboten, wie zum Beispiel Türkisch für Anfänger, einem 12-wöchigen Lauftraining oder einer Intensivwoche Yin Yoga.

Gedruckt oder online

Wer Lust auf mehr hat, sollte unbedingt einmal im gedruckten Programmheft oder auch online unter vhs-wwh.de in einer Auswahl an 450 Kursen, Bildungsurlauben, Exkursionen, Workshops, Vorträgen und Einzelveranstaltungen stöbern. „Unsere vhs hat auch in diesem Semester wieder ein Top-Weiterbildungsprogramm für die Bürger der Städte Witten, Wetter und Herdecke auf die Beine gestellt“, freut sich vhs-Direktorin Bettina Sommerbauer, „da ist für jeden etwas dabei. Wer lernen will und neugierig ist, ist bei uns richtig.“

Dauerbrenner Energie

Mit dem Dauerbrenner-Thema „Energie“ beschäftigen sich gleich mehrere Veranstaltungen der vhs. Die vhs sortiert die Informationsvielfalt zum Beispiel im Vortrag „Sparsam heizen - ohne Schimmel“ oder auch „Energiesparen im Alltag“, beide in Kooperation mit der Verbraucherzentrale. Weitere praxisbezogene Kurse geben u.a. Tipps zum Obstbaumschnitt, zur ökologischen Gestaltung von Vorgärten oder auch zur Reparatur und Pflege des eigenen Fahrrads. „Wir wollen dazu anregen, selbst aktiv zu werden“, erklärt Selma Erdogdu-Volmerich, Leiterin des Fachbereichs Lebenswelt und Gesellschaft. Praktisch wird es auch im Kurs „Mähen mit der Handsense“. Wer glaubt, dieser Kurs gehört ins Freilichtmuseum, liegt falsch, denn dieses Verfahren ist besonders nachhaltig und daher für Wiesenbesitzer wieder hochaktuell. In derTraditionsreihe Bürgeruni mit der Universität Witten /Herdecke geht es um die Themen künstliche Intelligenz (KI), Gentherapie und Krisenbewältigung.

Gesundheit im Fokus

Für immer mehr Menschen wird auch der nachhaltige Umgang mit unseren persönlichen Ressourcen immer bedeutsamer. Die Nachfrage nach Gesundheitskursen ist daher ungebrochen. Insbesondere das breitgefächerte Yoga-Angebot mit vielen krankenkassengeförderten Präventionskursen ist erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. Aktuelle Studien belegen zudem einen großen Zuwachs an psychischen Krankheiten. Dazu Martina Schulte-Zweckel, die für den Fachbereich Gesundheit zuständig ist: „Vor diesem Hintergrund bieten wir diesmal noch stärker ausdifferenzierte Gesundheitskurse aus dem Bereich Stressprävention, Resilienz und Entspannung an. Sie vermitteln den Teilnehmern in Form von Workshops oder auch Bildungsurlauben spezielle Techniken zur Selbsthilfe.“ Darunter beispielsweise ein MBSR-Bildungsurlaub oder die sogenannte „Rossini-Reise“ eine bewegte Meditation zu Musik. Besonders tief eintauchen in eine entspannende Yogapraxis können Teilnehmern zudem bei einem Halbtages Retreat zum Vinyasa und Yin Yoga. Kinder können erstmals in einem eigenen Selbstbehauptungs- und Resilienztraining den gesunden Umgang mit schwierigen und stressbehafteten Situationen üben.

Fit in den Frühling

Zum Jahresbeginn haben viele Menschen den Vorsatz gefasst, mehr Sport zu treiben. Dies umzusetzen und vor allen Dingen durchzuhalten, gelingt wesentlich einfacher gemeinschaftlich. „Fit in den Frühling“ hießt deshalb beispielsweise ein angeleitetes Lauftraining über zwölf Wochen, an dessen Abschluss ein 5-km Lauf steht. Neben vielen verschiedenen Fitness-Workouts sind auch die beliebten Aquakurse sind wieder im Angebot, diesmal erweitert um zwei neue Kurse in Herdecke.

Vegan und wild

Und auch der Kochbereich gehört inzwischen zum Thema „nachhaltige Lebensweise“. Mehr Menschen wollen Verantwortung für ihre Nahrung übernehmen und sich auch die Zeit nehmen, sie selbst zuzubereiten. Dieser Trend hat schon im vergangenen Semester den Kochbereich boomen lassen. Deshalb gibt es in diesem Semester spannende neue Kurskreationen im Bereich der vegetarischen oder veganen Küche, wie z.B. „Vegane persische Granatapfelküche“ oder „Wildes von Bäumen und Sträuchern“.

15 Sprachen in 150 Kursen

Der Bereich Sprachen ist ein weiterer großer Angebotsbereich der vhs. Insgesamt 15 Sprachen kann man in rund 150 Kursen unterschiedlicher Niveaustufen lernen, ganz vorne natürlich die Weltsprachen Englisch, Französisch und Spanisch. Italienisch wird erstmals Einstiegskurs auch für Schüler*innen zwischen 14 und 18 Jahren angeboten. Auch der anhaltende Trend zu asiatischen Sprachen wie Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch wieder mit einer Reihe an Kursen bedient, darunter diesmal auch ein Japanischkurs für die ganze Familie in den Osterferien. „Das Sprachkursangebot unserer vhs ist sehr besonders in unserer Region,“ weiß die Fachbereichsleiterin für Sprachen, Michaela Heinl, „weil es auch so viele verschiedene ausgefallenere Sprachen umfasst, darunter z. B. Finnisch oder - ganz neu in diesem Semester - Türkisch.“ Englischkurse sind und bleiben die Klassiker unter den Fremdsprachenkursen – entsprechend breit ist das Kursspektrum in diesem Bereich. Es reicht von Bildungsurlauben über Konversationskurse bis zu Kursen für Kinder in den Osterferien. Wer deshalb unsicher bezüglich des passenden Kurses oder Niveaus ist, erhält bei den Englisch-Schnuppertagen Unterstützung bei der Auswahl. Und ebenfalls neu in diesem Semester: Sprachen-Interessierte finden alle Sprachkurse noch einmal in einer Broschüre zusammengefasst.

PC-Kurse

Neben den gängigen PC-Kursen zur Bedienung von Office-Programmen bietet die vhs diesmal auch Kurse zur Fotobearbeitung mit GIMP und mit dem iPhone oder iPad an. Speziell für Senioren ist ein PC-Einsteigerkurs gedacht, der behutsam an die Nutzung des Computers und des Internets heranführt.

