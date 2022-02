Über 1100 Impfungen vor Ort in Herdecke verabreicht

Herdecke. Drei Monate hatten die Herdecker zu Corona-Schutzimpfungen einen kurzen Weg. Warum das erfolgreiche Angebot vorläufig eingestellt wird

Kurze Wege zur Schutz-Impfung gegen das Coronavirus: Mit diesem Ziel öffnete Ende November 2021 die stationäre Impfstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises im Kulturhaus an der Goethestraße. Die Möglichkeit, sich am eigenen Wohnort und damit ohne lange Anfahrtswege gegen das Virus impfen zu lassen, wurde in Herdecke sehr gut angenommen:

Über 1100 Impfungen verabreichte das mobile Impf-Team in den Räumlichkeiten an der Goethestraße bis Ende Februar. Aufgrund der seit Wochen sehr geringen Auslastung hat sich der Ennepe-Ruhr-Kreis dazu entschieden, die Impfangebote in den kreisangehörigen Städte Ende Februar auslaufen zu lassen. Der 25. Februar 2022 war somit der letzte Öffnungstag der Impfstelle im Kulturhaus. Noch einmal 19 Impfungen gab es am letzten Tag, darunter keine Erstimpfung.

Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster nutzte einen der letzten Öffnungstage, um sich bei den Mitgliedern des mobilen Impfteams mit einer kleinen Aufmerksamkeit in zu bedanken. „Wir sind sehr froh, dass Sie hier waren – Sie haben einen tollen Job gemacht. Dank Ihnen konnten die Herdeckerinnen und Herdecker unkompliziert diese so wichtige Impfung erhalten“, sagte Strauss-Köster.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hatte im November die kreisangehörigen Städte gebeten, Räume für ein mobiles Impfangebot zur Verfügung zu stellen – und Herdecke war schnell: Bereits am 26. November 2021 konnte das mobile Impf-Team seine Arbeit im Kulturhaus aufnehmen. Mit dem vorläufigen Ende des Impf-Angebotes in den Städten bleiben noch die Impfstelle in Ennepetal und der Impfbus als Impf-Möglichkeiten bestehen. Und auch die stationären Impf-Stellen sind zunächst vorerst geschlossen – eine Wiedereröffnung bei steigender Nachfrage nicht ausgeschlossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter