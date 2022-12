Über 300 Geschenke bei Herdecker Wunschbaumaktion gesammelt

Herdecke. Das Kinder- und Jugendparlament hat so viele Geschenke wie noch nie an Kinder verteilt, die bei der Wunschbaumaktion mitgemacht haben.

Über 300 bunt eingepackte und liebevoll verzierte Pakete stapelten sich am Montagnachmittag im Ratssaal: Im Rahmen der Wunschbaum-Aktion des Kinder- und Jugendparlamentes (KiJuPa) konnten in diesem Jahr so viele Geschenke wie nie zuvor an Kinder verteilt werden, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind.

Viele Herdecker Bürgerinnen und Bürger haben die Wunschzettel von Kindern mitgenommen, die Mitglieder des KiJuPa auf dem Weihnachtsmarkt Ende November verteilten – und sie haben die Wünsche erfüllt. Fleißige Mitglieder des KiJuPa verteilten die insgesamt 302 Pakete jetzt gemeinsam mit Daniela Leogrande, Leiterin des Jugendamtes, und der zuständigen Beigeordneten Bettina Bothe. Ergänzt wurden die Weihnachtspäckchen jeweils um einen Gutschein für die Stadtbibliothek und für die Buchhandlung Herdecke – gestiftet von der Bürgerstiftung Herdecke.

