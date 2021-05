Übernachten und Corona: Kötterhof Herdecke bereit für Gäste

Ein Hotel garni (nur mit Frühstück): Im Kötterhof in Herdecke an der Bilsteinstraße können nach langer Corona-Pause wieder touristische Gäste übernachten.

Herdecke. Im Juli 2020 wurde der Kötterhof eröffnet, im November musste das neue Gästehaus in Herdecke wegen Corona schließen. Nun geht es wieder los.

Die Geschichte des Kötterhofs war schon vor der Pandemie eine besondere. Durch Corona kam ein unrühmliches Kapitel hinzu, musste das aufwendig sanierte und im Juli 2020 eröffnete Gästehaus im Zentrum Herdeckes doch schon im November wieder lange schließen (nur Geschäftskunden bekamen seither ein Bett).

Die gesunkene Inzidenzzahl ermöglicht nun wieder touristische und private Übernachtungen – auch in der Bilsteinstraße 8. Die Kötterhof GmbH freut sich, ab sofort Gäste in dem historischen Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert begrüßen zu können. Auch ein paar Meter neben der Fußgängerzone gelten in diesem Hotel garni die üblichen Hygienevorschriften, dort stehe – wie andernorts auch – momentan „nur“ 60 Prozent der regulären Kapazität mit acht Kammern zur Verfügung.

