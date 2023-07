Überwinden fällt schwer. Warum es sich trotzdem lohnt

Was heißt das, wenn ich mich überwinde? Was hat das mit der Stadt Pergamon zu tun? Antwort geben kann Benedikt Schwabe.

Zu überwinden kostet. Es kostet uns Mühe, Disziplin, Arbeit. Es kostet Ausdauer und Kraft. Ich überwinde meinen Schweinehund, wenn ich Sport mache, wenn ich laufen gehe und Gewichte im Fitnessstudio stemme. Ich überwinde meine Angst vor Ablehnung, wenn ich mich entschuldige für meine Fehler. Wenn ich eingestehe, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und ich überwinde mich, wenn ich an Verletzungen aus meiner Vergangenheit arbeite.

Zu überwinden ist etwas sehr Persönliches. Es geht an die Substanz. Es formt dich wie wenige andere Dinge in deinem Leben. Unser Leben ist voll von Situationen und Umständen, in denen wir zu überwinden haben.

Um 90 nach Christus war dies nicht anders. Der Seher Johannes schreibt im Auftrag von Jesus an die Gemeinde in Pergamon (Griechenland): Wer überwindet, dem will ich einen weißen Stein geben. Und auf diesem Stein wird ein neuer Name stehen, den nur der kennt, der ihn von Gott persönlich empfängt.

Ich glaube, jeder bekommt einen anderen Namen, weil jeder ganz unterschiedliche Dinge in seinem Leben zu überwinden hat. Ich hätte schon einen Wunsch für meinen Namen auf dem weißen Stein: „Er war Einer, der andere nicht aufgegeben hat.“ Darin will ich überwinden. Egal, wie mich andere behandeln oder was sie zu mir sagen, ich will sie nicht aufgeben. Nicht naiv, doch voller Mut. Nicht irgendwie als ein Gutmensch, sondern im Bewusstsein meiner eigenen Fehler.

Das ist meine Sehnsucht, dass ich das schaffe. Und wer weiß, vielleicht fragt Jesus auch dich heute: Was wünschst du dir für einen Namen?

Benedikt Schwabe ist Pfarrer im Probedienst in den evangelischen Kirchengemeinde in Ende, Volmarstein und Wetter.

