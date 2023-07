Übung: Patientin aus Schacht in Grundschöttel gerettet

Wetter. Die Brandwochen der Feuerwehr Wetter führten diesmal nach Grundschöttel. Dort gab es eine spektakuläre Übung mit der Drehleiter.

In der Regel werden Drehleitern der Feuerwehr für die Rettung von Menschen aus großen Höhen eingesetzt. Aber auch die Befreiung von Personen aus tiefer gelegenen Schächten oder Gruben ist damit durchführbar. Dieses Motto hatte sich die Löscheinheit Grundschöttel auf ihre Brandwochen-Fahne geschrieben. Als Übungsort hatten sich die Grundschötteler den Schulhof der Grundschule Grundschöttel in der Steinkampstraße ausgesucht.

Gestürzt und verletzt

Bei mittlerweile sonnigem Wetter hatten sich wieder zahlreiche Zuschauer vor Ort eingefunden und beobachteten gespannt die Arbeit der Einsatzkräfte. Dargestellt wurde eine Person, die in einen Schacht gestürzt war und sich dabei verletzt hatte. Die zuerst eingetroffenen ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nahmen zunächst Kontakt mit der Person auf und verschafften sich Zugang zu dieser. Anschließend führten sie die Betreuung, bzw. Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes der Johanniter durch. Nach weiterer Erkundung entschied sich der Einsatzleiter dann zu einer schonenden Personenrettung über die Drehleiter.

Spezialtrage am Rettungskorb

Hierzu wurde das Fahrzeug mit einer Spezialtrage am Rettungskorb in Stellung gebracht. Nachdem die rettungsdienstliche Versorgung durchgeführt und die Patientin transportfähig war, wurde diese auf der Trage aus dem Schacht gehoben. Außerhalb des Gefahrenbereichs wurde die Patientin dann wieder an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in den Rettungswagen verbracht.

Viele Infos rund um die Feuerwehr

Anschließend konnten die großen und kleinen Besucher die eingesetzten Gerätschaften und die mitgebrachten Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge bestaunen und erkunden. Auch am Infostand gab es wieder umfassende Informationen zum Thema „Feuerwehr“.

Letzte Übung der Sommerferien

Die abschließende Übung der diesjährigen Brandwochen findet am nächsten Mittwoch auf dem Bahnhofsvorplatz (Ruhrtal-Center) statt. Hierzu hat sich die Feuerwehr Wetter (Ruhr) in Zusammenarbeit mit dem THW und dem DRK eine interessante Übung einfallen lassen.

