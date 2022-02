Ukraine-Flüchtlinge: Grüne in Herdecke für Runden-Tisch

Herdecke. Die Grünen in Herdecke sind tief geschockt vom Krieg in der Ukraine. Lähmen soll sie das bei Hilfsmaßnahmen aber nicht.

In einer Erklärung verurteilen Ortsverband und Fraktion der Herdecker Grünen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf das Schärfste. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und ihrer Menschen und auch in Russland, die sich für Frieden und Demokratie einsetzen. Die Bilder und Nachrichten schockieren uns tief. Unser Mitgefühl gehört auch den ukrainischen und russischen Menschen bei uns, die um das Leben ihrer Freunde und Verwandten fürchten“, so die Grünen.

„Für uns geht es jetzt ganz konkret um die Fragen, wie wir uns kurzfristig auf die Ankunft der Kriegsflüchtlinge vorbereiten und wie wir die Menschen in der Ukraine unterstützen können“, so Fraktionssprecher Andreas Disselnkötter. Aus der Sicht der Grünen sollte schleunigst der Runde Tisch Flüchtlingsarbeit zusammenkommen, um die weiteren Schritte auch für die ankommenden Kinder zu beraten sowie um alle Akteurinnen und Akteure einzubinden. „Vor allem muss jetzt geklärt werden, ob Flüchtlinge in Herdecke aufgenommen werden können, die es auch mit der Hilfe von Freunden und Verwandten bis hierher geschafft haben“, so Ortsverbandssprecherin Kirsten Deggim: „Wir müssen zügig Unterbringungsmöglichkeiten schaffen und auch alle Fragen der Erstaufnahme dieser Menschen klären, damit es nicht wieder zu einem solchen Zuständigkeitsgerangel kommt wie wir es bei den ehemaligen Mitarbeitern der Bundeswehr aus Afghanistan vor kurzem erlebt haben.“

Konvoi fährt am Freitag

In diesem Zusammenhang sei auch die Herdecker Politik gefordert, gemeinsam mit der Verwaltung nach tragfähigen Lösungen zu suchen. Vor allem aber seien Bund und Land jetzt in der Pflicht, den Kommunen schnellstmöglich Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Menschen aus der Ukraine angemessen unterzubringen und zu versorgen.

Für die Verbleibenden in der Ukraine und solche, die auf der Flucht sind, wird gegenwärtig gesammelt, um Transporte mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten auf den Weg zu bringen.

Gebraucht werden warme Kleidung, Isomatten, Schlafsäcke, länger haltbare Lebensmittel und Kleinkindernahrung. Abgabe beim Indance Tanzstudio, Brückstraße 32, Dortmund, Samstag/Sonntag 15.30-19.30 Uhr, Montag bis Mittwoch 12-19.30 Uhr (bitte sorgfältig in Kartons verpacken). Der nächste Konvoi fahre am Freitag, 4. März von Dortmund aus los.

