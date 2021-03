Umbau an Haltestelle Mozartweg Herdecke: Busse fahren vorbei

Hier stand Montag noch ein Wartehäuschen: In Herdecke werden an der viel befahrenen B54 die zwei Bushaltestellen Mozartweg barrierefrei umgebaut. Fahrgäste müssen sich über Wochen auf Einschränkungen einstellen, manche Buslinien halten dort vorübergehend nicht.

Wenn Bauarbeiten an der B54 beginnen, erregt das naturgemäß die Aufmerksamkeit vieler Herdecker. Die Bundesstraße ist nun mal die am meisten genutzte Strecke in der Stadt an den Ruhrseen. Darunter auch viele Busse. Damit zum Anlass der aktuellen Berichterstattung. Seit Montag laufen vor der Wache der Feuerwehr am Herdecker Bach Bauarbeiten. Und zwar an den beiden Haltestellen Mozartweg. Von dem alten Wartehäuschen in Fahrtrichtung Ende beziehungsweise Dortmund steht bereits nichts mehr, auch gegenüber schauten sich am Dienstagmorgen einige Mitarbeiter der Hagener Straßenbahn AG die Örtlichkeit an.

Oberstes Ziel hüben wie drüben: Die Barrierefreiheit verbessern. Neben einer Erneuerung der Wartehallen werden ebenerdige Blindenleitsysteme aus Noppen- und Rippenplatten verlegt, die seheingeschränkten Bürgern einen sichereren Ein- und Ausstieg ermöglichen sollen. Die Arbeiter sollen die Bordsteinflucht begradigen und verlängern, sodass künftig zwei Busse parallel halten und anfahren könnten.

Anforderungen für mehr as 200 Fahrgäste pro Tag Die Baumaßnahme resultiert aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Ennepe-Ruhr-Kreises und der Anforderung, dass bei Bushaltestellen mit einer Fahrgastfrequenz von mehr als 200 Fahrgästen pro Tag ein barrierefreier Umbau erfolgt.

Für die Baumaßnahme gebe es vom Land NRW Zuschüsse in Höhe von ca. 90 Prozent der Kosten.

Das Problem: Die viel befahrene Straße bietet wenig Ausweichmöglichkeiten. An den Haltepunkten Mozartweg stoppen normalerweise die Busse der Linien 376 (Bogestra), 518, 581 plus Nachtexpress NE 19 der Hagener Straßenbahn AG und die 564 von der VER. Da die Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte Mai – etwa sieben Wochen – dauern, hat die Hagener Straßenbahn stadtauswärts an der Ampel kurz vor der Feuerwehrwachen-Zufahrt eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. „Die Busse der Linien 376 und 564 halten dort vorübergehend leider nicht“, teilt die Stadt Herdecke mit. Hintergrund: Die Fahrzeuge kommen aus dem Mozartweg und müssten beim regulären Linksabbiegen auf die Bundesstraße ein paar Meter zurück zum Übergangshalt fahren. Nicht machbar. Die Hagener Busse wiederum kommen von der Hauptstraße und steuern dann direkt auf die Wache an der B54 zu.

Während des Umbaus stadtauswärts (in Richtung Ende und Dortmund) steigen Fahrgäste an der Ersatzhaltestelle ein und aus. Diese werde jedoch nicht über die komplette Bauzeit eingerichtet bleiben, da der neue barrierefreie Halt voraussichtlich nach der Hälfte der Bauzeit schon zur Verfügung stehe.

Schlechter sieht es stadteinwärts direkt neben dem Mozartweg aus. Der Haltepunkt dort entfällt den Angaben zufolge temporär, „da die Platzverhältnisse dies nicht zulassen und durch eine Ersatzhaltestelle massiv in den fließenden Verkehr eingegriffen werden müsste“, schreibt die Stadt. Und weiter: Da es sich bei der B54 um eine viel befahrene Straße mit Verbindungscharakter handelt, wurde „die Abwägung zu Gunsten des fließenden Verkehres getroffen“.

Umleitung für Fußgänger und Radler

Zudem weisen Schilder Fußgänger auf die Umleitung in beiden Richtungen über Mozartweg, Walter-Freitag-Straße, Mühlsteinskuhle und Bahnhofstraße ab der Einmündung Hauptstraße hin. Die Radwegeführung für Pedaltreter ändert sich während der Bauzeit der Bushaltestelle stadtauswärts (also aktuell vor der Feuerwehr) nicht. Stadteinwärts nutzen Radfahrer dann bald die Umleitung wie die Fußgänger, da der kombinierte Geh- und Radweg ab dem Mozartweg bis zur Hauptstraße voll gesperrt wird.