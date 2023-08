Umwelt- und Kindertag: Die Kleinsten erwartet großer Spaß

Wetter. Am 2. September stehen Umweltmarkt und Kindertag auf dem Kalender. Es gibt ein umfangreiches Programm.

Die Stadt Wetter, der Stadtbetrieb und der Förderverein des Löschzuges Alt-Wetter der Freiwilligen Feuerwehr laden für Samstag, 2. September, 11 bis 17 Uhr, zum Umweltmarkt und Kindertag auf das Gelände des Stadtbetriebes (Wasserstraße 18). Bürgermeister Frank Hasenberg eröffnet den Umweltmarkt und Kindertag um 11 Uhr auf der Bühne im Wendehammer Remestraße. Dort können sich kleine und große Besucher auch auf viel Musik und Tanz von Kita-Kids und Grundschülern freuen. Dort singt auch Marie de Carlo von den Voice Kids.

Mülleimer werden zu Musikinstrumenten

Wie man mit Mülleimern Musik zaubern kann, zeigen die Groove Onkels mit mehreren Auftritten am Stand des Stadtbetriebes (sowie bei der Feuerwehr).

30 Stände

Die Gäste können sich an rund 30 Ständen auf dem Freigelände und in der Halle des Stadtbetriebes über Themen wie Natur- und Artenschutz, Umweltpädagogik oder Energieberatung informieren. Das Netzwerk Nachhaltigkeit bietet viele Tipps und Mitmachaktionen, die Verbraucherzentrale ist ebenfalls vertreten. Ferner ist etwa die Kreisverkehrswacht mit einem Seh- und Reaktionstest vor Ort.

Infos zu Wanderwegen

Wie attraktiv Wetter für heimische Erholungssuchende und auswärtige Touristen sein kann, will der städtische Fachdienst Umwelt und Verkehr an seinem Stand zeigen. Hier gibt es Infos rund um Wanderwege und den Ruhrtal-Radweg. Der Förderverein Schule am See lockt mit Experimenten und bei „Chicken on tours“ können sich Interessierte über mobile Hühnervermietung informieren.

Koch gibt auch Einkaufstipps

Nach der erfolgreichen Premiere Vorjahr wird auch am 2. September ein Koch live kochen und Tipps zum Einkaufen, Aufbewahren, Zubereiten und Verwerten von Lebensmitteln geben. Auch ein Müllfahrzeug und weitere Spezialfahrzeuge stehen zur Besichtigung parat. Die kulinarischen Angebote reichen von Kuchen, Crêpes und hausgemachtem veganen Speiseeis über Obst und Gemüse bis zu leckeren Pommes.

Viele Spielangebote

Weil der Umweltmarkt in Wetter traditionell gemeinsam mit dem Kindertag gefeiert wird, kommen an diesem Tag auch die kleinen Gäste ganz groß raus. Die Kids können sich auf Spiel- und Mitmachangebote sowie zahlreiche weitere Aktionen freuen: es werde für reichlich Spiel und Spannung gesorgt, so die Einlader. Auch die beliebte Rollende Waldschule des Hegerings Volmarstein ist mit von der Partie. Der Förderverein des Löschzuges Alt-Wetter lädt Interessierte zu einem Tag der offenen Tür auf das Gelände an der Wasserstraße 16 ein. Neben einer Fahrzeugausstellung, einem Imbisswagen und Getränkestand können sich vor allem die Kinder auf einige Aktionen freuen und natürlich auf die bewährte Hüpfburg. Für Stimmung und Atmosphäre sorgt bis 23 Uhr DJ Fabi.

Das Programm im Überblick

„Mit diesem geballten Programm für die ganze Familie zeigen wir einmal mehr, dass wir uns in Wetter seit vielen Jahren engagiert mit dem Klimaschutz beschäftigen. Hier kann sich jeder an den zahlreichen Ständen informieren, was er persönlich für den Umweltschutz vor Ort tun kann“, so Frank Hasenberg. Das Bühnenprogramm beim Umweltmarkt/Kindertag: 11 Uhr: Eröffnung Frank Hasenberg; 11.10 Uhr: Kinder der Grundschule St. Rafael singen und tanzen; 11.35 Uhr: Tanzaufführung der Kindergruppe des Tanzsportzentrums Wetter; 12 Uhr: Groove Onkels (am Stand Stadtbetrieb); 12.20: Uhr Schulchor der Grundschule Volmarstein; 12.40: Uhr Grundschule Grundschöttel mit Tanz und Gesang; 13 Uhr: Groove Onkels (am Stand Stadtbetrieb); 13.20 Uhr: Musikbeiträge der Musikschule Wetter; 14 Uhr: Groove Onkels (am Stand Stadtbetrieb); 14.20 Kita: Gravemannhaus mit Liedbeitrag; 14.30 Uhr: Marie de Carlo (Voice Kids); 15 Uhr Groove Onkels (auf dem Gelände der Feuerwehr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter