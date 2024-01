Unbeeindruckt: Schnee lässt Wetteraner und Herdecker kalt

Wetter/Herdecke Die Polizei meldet keine Unfälle, in den Krankenhäusern gibt es keinen Ansturm. Bürger loben sogar die Straßendienste in Wetter und Herdecke.

Die Woche beginnt mit einer guten Nachricht: Die Wetteraner und Herdecker scheinen sich auf den Schneefall eingestellt zu haben. Polizei, Krankenhäuser und Städte vermelden eine entspannte Lage. Lediglich im ÖPNV gab es kurzzeitig Einschränkungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis mindestens Montagabend, 19 Uhr vor leichtem Schneefall. Mengen zwischen fünf und zehn Zentimeter sollen fallen. In Staulagen könnten es bis 15 Zentimeter werden. Auch Glätte droht.

Polizei hat keine Meldungen

Diese Warnmeldung lässt normalerweise sämtliche Alarmglocken schrillen. Panische Nachfragen über die sozialen Medien, welche Busse fahren und wie die Straßenverhältnisse sind, sind zwangsläufig Begleiterscheinungen. Doch am Montag scheint es relativ ruhig geblieben zu sein, wie auch Polizeisprecher Christoph Neuhaus bestätigt. Nach einem kurzen Austausch mit der Leitstelle des EN-Kreises vermeldet er: „Es gibt in Wetter und Herdecke keine Probleme. Uns ist nicht ein Unfall gemeldet worden.“ Das könne auch damit zusammenhängen, dass viele Autofahrer kleinere Unfälle unter sich regeln, aber grundsätzlich „scheinen die Autofahrer in Wetter und Herdecke im Winter angekommen zu sein“, so Neuhaus.

Noch gilt keine Entwarnung: Am Mittwoch soll es erneut kräftig schneien. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW / Wetter online

Räumdienste seit 4 Uhr unterwegs

Einen Anteil daran haben sicherlich auch Straßendienste der Städte. „Die Kolleginnen und Kollegen der Technischen Betriebe Herdecke sind seit vier Uhr im Einsatz. Zwei Lkw mit fünf Personen sind auf den Straßen im Einsatz; Zwölf Personen sind in Handkolonnen mit Fahrzeugen der TBH im Stadtgebiet unterwegs und kümmern sich um die Gehwege und Bushaltestellen. Sie schieben Schnee an die Seite und streuen Asche auf die Wege“, erläutert Herdeckes Stadtsprecherin Lena Siegel auf Nachfrage.

Auch in Wetter sind die Straßen schon früh geräumt. „Der Stadtbetrieb ist seit 4 Uhr heute Morgen im Winterdienst unterwegs, mit zwei großen Streufahrzeugen für die Straßen, drei Treckern (Bürgersteige, Parkplätze, schmale Straßen) und Handstreukolonnen (mit LKW unterwegs) für Bürgersteige und Wartehäuschen“, erklärt Wetters Stadtsprecher Jens Holsteg. Insgesamt sind beim Stadtbetrieb zwölf bis 16 Mitarbeitenden im Einsatz. „Heute macht der Stadtbetrieb die Fahrbahnen noch bis 22 Uhr und die Bürgersteige bis 20 Uhr frei“, weiß Holsteg. Der Winterdienst wird nach einer Prioritätenliste abgearbeitet.

Anwohner loben

Das erfreut auch die Nutzer in den sozialen Medien: „Es ist gerade mal 5.30 Uhr – die Hauptstraßen nach Volmarstein und die wichtigsten Fußwege (Schulwege, Kindergarten, etc.) sind geräumt und sicher befahrbar. Herzlichen Dank an den Straßendienst der Stadt Wetter“, schreibt ein Wetteraner auf Facebook.

Ein Auto am Straßenrand in Wetter: Auf der Heckscheibe liegt noch Schnee, die Fahrbahnen sind aber geräumt. Foto: Klaus Görzel / WP

VER kommt nicht aus dem Depot

Ein kleines Manko gibt es bei aller Freude dennoch: Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) hatte am Montagmorgen zunächst arge Probleme. Jedoch nicht bei der Fahrt selbst, denn die Busse kamen erst gar nicht aus dem Depot heraus. Doch im Laufe des Vormittags gab es dann Entwarnung: „Zur Zeit kommt es im gesamten VER-Bedienungsgebiet witterungsbedingt zu keinen Einschränkungen mehr. Aus diesem Grund nimmt die VER der Linienverkehr nach und nach wieder auf. Allerdings können aufgrund der Wetterverhältnisse auf dem ein oder anderen Streckenabschnitt geringfügige Störungen nicht ausgeschlossen werden“, so der VER auf seiner Internetseite.

Krankenhaus hat mehr Patienten

Das Gemeinschaftskrankenhaus vermeldet zwar am Montag nicht mehr Unfälle und Behandlungen als sonst, hatte aber beim Glatteis am Freitag mehr als gut zu tun: „Tatsächlich spüren auch wir als Krankenhaus die Auswirkungen des Wetters, weil Knochenbrüche bei Schnee, Eis und Glätte vermehrt auftreten. Allein am Freitag haben wir über 40 Knochenbrüche behandelt. Zeitweise standen sogar neun Rettungswagen gleichzeitig vor unserem Zentrum für Notfallmedizin. Dennoch konnten wir alle Patienten bestmöglich versorgen“, erklärt Klinik-Sprecherin Vanessa Walter auf Anfrage.

Lage weiterhin angespannt

In den kommenden Tagen gilt jedoch weiterhin Vorsicht: Von Mittwoch 7 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr kommen erneute Schneefälle auf. „Dabei gibt es zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee in sechs Stunden bzw. zehn bis 20 Zentimeter in zwölf Stunden oder 25 bis 40 Zentimeter in 24 Stunden. Gebietsweise geht der Schnee vorübergehend auch in Regen über, wobei dieser am Boden gefriert und Glatteis verursacht. Eine entsprechende Vorabinformation wurde ebenso ausgegeben. Die genaue Lage der Luftmassengrenze ist noch unsicher, sodass eine Aktualisierung der Vorabinformation in den nächsten 6 bis 12 Stunden erfolgt“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst.

