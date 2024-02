Unbekannte Frau in altem Bild aus Herdecke bleibt ein Rätsel

Herdecke Zu einem Schwarzweiß-Foto von der Hauptstraße 26 (früher Buchhandlung, Spielwarengeschäft und Polsterei) gab es Hinweise, aber nicht zur Person.

Im Januar hatte die Lokalredaktion um Hinweise von Leserinnen und Lesern gebeten, um ein Fotorätsel aufzuklären. Der Heimat- und Verkehrsverein Herdecke hatte 2023 im Zuge des Umzugs der heimischen Buchhandlung ein Bild erhalten, auf dem neben dem Haus an der Hauptstraße 26 eine unbekannte Frau eingefügt wurde. Klar erkennbar war auf der Aufnahme hingegen Maria Lockhofen, die einst jenes Geschäft an dieser Adresse führte, das ihr Mann Jean als Sattlerei und Polsterei gegründet hatte.

Schuster Schoppol

Zu der Fotomontage und der jungen Frau erhielt die Redaktion keine Hinweise. Doch Manfred Gottschalk, den viele als Rechtsanwalt und Notar über dessen Kanzlei in Ende kennen, meldete sich zur Nutzung des Hauses in der Vergangenheit. „Von einer Gastronomie ist mir nichts bekannt, jedoch war in dem Ladenlokal links Schuster Schoppol tätig, und zwar noch eine geraume Zeit, nachdem meine Eltern 1955/56 den Laden von Frau Lockhofen übernommen hatten. Schoppol dürfte wohl die handwerklichen Räume von Jean Lockhofen übernommen haben, so dass für eine Nutzung als Kneipe wohl auch kaum Raum blieb“, so der pensionierte Jurist. Wie berichtet, wurde aus dem Geschäft für Galanteriewaren dann später Spielwaren Gottschalk.

Herdecker gingen zum „Schängel“

Der ebenfalls stadtbekannte Wilhelm Saure, dessen Familie hier früher einen Kohlenhandel und einen Wohnwagenverleih betrieb, meldete sich mit einigen Hinweisen zur Sattlerei und Polsterei zu Wort. „In meiner Kindheit (ich bin Jahrgang 1942) sprach man in Herdecke nicht von Lockhofen. Sondern man ging zum ‚Schängel‘, wenn man etwas für Haus oder Hof benötigte. Ich habe dann mal zu Hause gefragt, warum immer nur Schängel und nicht Lockhofen gesagt wurde. Da wurde mir ‚hinter vorgehaltener Hand‘ gesteckt, dass Jean Lockhofens Vater ein französischer Soldat gewesen sei.“

Von Johann zu Jean

Wilhelm Saure recherchierte im Internet, was die Bezeichnung bedeutete: Der Begriff Schängel stammt demnach aus der 20-jährigen Zugehörigkeit (1794-1814) der Stadt Koblenz zu Frankreich. Gemeint waren damit ursprünglich die von den Franzosen abstammenden Kinder deutscher Mütter. „Der gängige Name war damals Hans oder Johann, was dem französischen Jean entspricht: Das passt genau zu dem Namenswechsel Johann - Jean“, so das Herdecker Urgestein.

>>> hier gibt es weitere Artikel aus Wetter und Herdecke

„In der Ahnenforschung fand ich wohl vermutlich die Taufe seine Mutter in Merzenich. Nicht jedoch seinen Vater, oder gar eine Heirat. Daraus könnte man auf die uneheliche Geburt von Jean Lockhofen schließen“, so Saure abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter