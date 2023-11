„Und dagegen soll sich AfD nicht zur Wehr setzen dürfen?“

Wetter. Zwei Leser haben auf die Berichte zur Flugblattaktion der AfD in Wetter reagiert. Beide zeigen Verständnis für die Flyeraktion der AfD und kritisieren die SPD.

Professor Bruno Klauk aus Herdecke schreibt: „In Thüringen wird die Wahl eines Ministerpräsidenten durch Stimmen der AfD - noch unter Merkel - rückgängig gemacht. Das Bundesverfassungsgericht urteilt in diesem Jahr, dass auch der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung staatliche Fördergelder in Millionenhöhe zustehen und der Bundestag versucht daraufhin trickreich, diese Zahlungen zu verhindern. Seit Jahren wird der AfD im Bundestag der Posten des stellvertretenden Bundestagspräsidenten verwehrt, alle anderen Parteien haben ihn. Und in unserem schönen Wetter wird der AfD das Recht zur Information von Bürgern in einer Gaststätte verwehrt: Ein Gastronom fühlt sich durch ein Bündnis aus SPD und Grünen ,unter Druck gesetzt‘. Der Wähler ist nicht blöd. Es würde mich nicht wundern, wenn einige demnächst ihr Kreuz bei der AfD wegen wahrgenommener Ungerechtigkeiten machen.“

Aus Wetter kommt Peter Löffler. Er schreibt: „Mit Ihren Berichten und dem Kommentar stellen Sie die Dinge auf den Kopf und machen aus Tätern Opfer. Unglaublich, aber wahr. Die Afd hat sich lediglich gegen das tatsächlich nicht anders zu bezeichnende demokratiefeindliche Vorgehen von SPD und Grünen gewehrt, die durch Druck auf einen Gastwirt die Absage einer bereits angemeldeten Veranstaltung erreichten. Frau Stich hat zu diesem Zweck den Gastwirt aufgesucht und ihm bedeutet, dass er mit einer für seinen Ruf schädlichen Gegendemo rechnen müsse, falls er der AfD nicht den Stuhl vor die Tür stelle. Das ist, ob Sie es nun glauben wollen oder nicht, Nötigung im Sinne des Paragraphen 240 StGB, und erinnert doch sehr an Verhaltensweisen der Nazis, die auf vergleichbare Weise gegen politische Gegner vorgingen. Es scheint also ein Umgang mit Andersdenkenden Einzug zu halten, den wir alle überwunden zu haben glaubten.

Dann meinen Sie auch noch, sich schützend vor Frau Stich und Frau Haltaufderheide stellen zu müssen, die in diesem undemokratischen Wirken federführend waren. Dabei sollten Sie doch einmal zur Kenntnis nehmen, in welcher Weise diese Damen gegen die AfD hetzen. Sie brauchen nur die neueste Ausgabe des Stadtmagazins „Wetteraner“ aufzuschlagen und können dort nachlesen, mit welchen Hasstiraden die Damen gegen die AfD zu Werke gehen .Nichts wird ausgelassen. Die AfD ist danach menschenverachtend, demokratiefeindlich, spricht Menschen ihre Menschenrechte, hetzt gegen Migranten und besteht aus Nazis.

Den Vogel schießt dabei Frau Haltaufderheide ab mit dem sinnentleerten Satz: „Sie (die AfD) ist frauenfeindlich, durchsetzt mit Männern, zu deren Vorstellung von Politik die Androhung sexueller Gewalt gegen Frauen gehört“. Und Sie meinen tatsächlich, dass die AfD sich gegen derartige Politikerinnen nicht zur Wehr setzen darf?“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter