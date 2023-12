Unermüdlicher Einsatz für Wetter: Ehrenamtliche geehrt

Wetter Sie sind die Stütze für jeden Verein und jede Organisation. Ohne die Ehrenamtlichen geht so gut wie nichts. Die Stadt ehrte sie jetzt.

„Für mich soll’s rote Rosen regnen.“ Mit diesem Chanson von Hildegard Knef eröffnete Sängerin Lea Bergen zur eigenen Klavierbegleitung die traditionelle Feier, zu der die Stadt Wetter anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamtes ins Veranstaltungszentrum des Rathauses II geladen hatte.

Sportives Kennenlernen

„Abgesehen von den Corona-Jahren darf ich sie heute zum 13. Mal zu unserer Ehrenamtsfeier begrüßen“, so die städtische Ehrenamtskoordinatorin Marietta Elsche, die gleich mit einem sportiven Kennenlernspiel in den Abend startete. „Wer eine Ehrenamtskarte hat oder heute Abend eine überreicht bekommt, steht bitte auf“. Nach einer weiteren Fragerunde war den Anwesenden bekannt, wer sich in den einzelnen Ortsteilen der Harkortstadt engagiert. Auf diese Weise wurden schließlich auch Elly Moormann und Wilfried Konietzko, bekannt gemacht, die seit 2009 bei jeder Ehrenamtsfeier dabei waren und am Dienstag, neben Ferdinand Kammering, auch mit der Jubiläums-Ehrenamtskarte für mindestens 25 Jahre ununterbrochenes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurden.

Herzliches Dankeschön

Anschließend begrüßte Kirsten Stich, 1. Stellv. Bürgermeisterin, die Anwesenden: „Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, um sich feiern zu lassen!“ Denn genau darum geht es bei der städtischen Ehrenamtsfeier – Menschen für ihren unermüdlichen Einsatz für ihre Mitmenschen auszuzeichnen und ihnen als Dank neben der Ehrenamtskarte noch einen schönen Abend zu bieten. Kirsten Stich: „Mit ihrem uneigennützigen Engagement machen Sie unsere Heimat noch ein großes Stück sozialer, lebendiger und lebenswerter. Dafür möchte ich Ihnen ein herzliches Dankeschön aussprechen, nicht nur persönlich, sondern auch im Namen der gesamten Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger unserer Harkortstadt.“

Selbstlos und verlässlich

Ein weiterer Dank gelte den ehrenamtlich Tätigen für ihre Selbstlosigkeit und Verlässlichkeit und für die Zeit, die sie investieren. „Ich danke Ihnen dafür, dass Sie auch in schwierigen Zeiten nicht davon ablassen, sich weiterhin für unsere Stadt und ihre Mitmenschen einzusetzen.“

807 Karten in Wetter

Gemeinsam mit Marietta Elsche zeichnete Stich engagierte Bürger für ihren Einsatz mit der Ehrenamtskarte aus. Mit dieser Karte erhalten ehrenamtlich Tätige zahlreiche Vergünstigungen auf Landesebene, insbesondere aber auch bei mittlerweile über 40 Vergünstigungspartnern vor Ort. Wetter führte als erste Stadt im EN-Kreis, am 5. Dezember 2009, die Ehrenamtskarte ein. Mittlerweile wurde in Wetter die beeindruckende Zahl von 807 Karten ausgegeben.

Gerlinde Lüling besonders ausgezeichnet

Seit dem Jahr 2014 macht Wetter mit einer weiteren Auszeichnung deutlich, wie hoch die Bedeutung des Ehrenamts in der Harkortstadt eingeschätzt wird: Mit dem Ehrenamtspreis des Lions Clubs, der mit 2.000 Euro dotiert ist, wird ein Mensch ausgezeichnet, der sich in herausragender Weise in Wetter engagiert hat. In diesem Jahr ging der Preis an Gerlinde Lüling für ihr langjähriges Engagement für benachteiligte Menschen und Menschen mit Behinderungen in der Ev. Stiftung Volmarstein. „Mit Gerlinde Lüling zeichnen wir eine Bürgerin aus, die sich seit über 40 Jahren selbstlos und mit einem unermüdlichen Engagement für benachteiligte Menschen und Menschen mit Behinderungen einsetzt. Sie organisiert gemeinsame Ausflüge und Freizeiten, Kegelabende und Geburtstagsbesuche, bietet einen Bibelkreis an und begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg“, so Jörg Aschemeier, Vorsitzender des Lions Club-Fördervereins in seiner Laudatio. „Ehrenamtliches Engagement ist für Gerlinde Lüling eine Lebenseinstellung und ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Durch ihr Handeln überwindet sie Barrieren und leistet einen großen Beitrag für die Inklusion.“

Zusammen viel bewegen

Die Preisträgerin selbst blieb bescheiden und verwies in ihren Dankesworten auf ihren Mann, ihre Familie, Freunde und weitere Helfer: „Ganz herzlichen Dank für diese Wertschätzung. Alleine ist man gar nichts, aber zusammen kann man viel bewegen.“ Dann überreichte sie Aschemeier als Dank ein kleines, von Bewohnerinnen und Bewohnern der ESV gestaltetes Mitbringsel: „Auf dieser Kerze ist ein Spruch eingraviert: Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen.“ Wie könnte man das Ehrenamt passender beschreiben? Die Sängerin und Pianistin Lea Bergen sorgte für die weitere musikalische Begleitung des Abends. Nach den Auszeichnungen endete der offizielle Teil des Abends, danach tauschten sich die Gäste am Buffet und an den Tischen angeregt aus.

