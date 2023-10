Unfall: Feuerwehr Wetter rettet eingeklemmte Frau aus Auto

Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße in Wetter. Zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Wetter musste die Autofahrerin aus ihrem Wagen befreien.

Wetter. Bei einem Unfall in Wetter musste die Feuerwehr eine Frau aus ihrem Auto befreien. Beide Unfallteilnehmer kamen ins Krankenhaus.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Vogelsanger Straße ereignet. Beteiligt waren zwei Pkw. Ein Mann und eine Frau, die die beiden Autos gesteuert hatten, kamen ins Krankenhaus.

Um kurz nach acht Uhr morgens wurde die Feuerwehr Wetter an den Einsatzort gerufen. Dort war es zu einem Unfall mit einem Opel und einem Mercedes. Während der Fahrer des Mercedes noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus seinem Wagen aussteigen konnte, saß die Fahrerin des Opels noch am Steuer des Autos. Die Einsatzkräfte besprachen sich mit dem Notarzt und entschieden sich dazu, die Verletzte schonend aus ihrem Wagen zu befreien. Dafür mussten die Rettungskräfte die Scharniere der Tür auf der Fahrerseite mit einer Rettungsschere durchtrennen. Danach legten sie der Fahrerin ein Rettungskorsett (KED-System) an, um sie vorsichtig aus dem Wagen zu befreien.

Das Korsett hilft den Einsatzkräften die Wirbelsäule der Patienten zu fixieren, die auf Verdacht eines Bruchs oder eines Bandscheibenvorfalls ruhig gestellt werden muss. Die beiden Unfallfahrer wurden mit ihren Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Da die Autos Betriebsmittel verloren, streuten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter die Straße nach der Rettungsaktion noch ab. Der Brandschutz wurde während der Zeit durch die Feuerwehr sichergestellt Später reinigte der Stadtbetrieb die Fahrbahn. Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt.

Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet. Während der Zeit war die Vogelsanger Straße komplett gesperrt.

