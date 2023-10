Unfall in Wetter: Porsche landet im Straßengraben

In Wetter ist ein Porsche-Fahrer am Donnerstagabend von der A1 abgekommen.

Wetter. Auf der A1 in Volmarstein ist ein Porsche-Fahrer offenbar durch Aquaplaning von der Straße abgekommen. Eine Auffahrt musste gesperrt werden.

Ein Porsche-Fahrer ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf der A1 in Volmarstein von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Das bestätigte die Polizei Dortmund am Freitagmorgen auf Nachfrage der Redaktion.

Nach ersten Erkenntnissen sei Aquaplaning der Grund für den Unfall gewesen. Der Porsche 911 wurde bei dem Vorfall stark beschädigt, der Fahrer, der Richtung Köln unterwegs war, blieb hingegen unverletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Volmarstein und Gevelsberg. Weitere Personen waren nicht beteiligt.

Bei dem Einsatz waren Autobahnpolizei und die Feuerwehr vor Ort. Die Auffahrt Volmarstein musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. (jh)

