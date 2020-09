Eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, musste nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Volmarstein ins Krankenhaus.

Polizei Unfall mit Rollstuhlfahrerin am Schöllinger Feld in Wetter

Volmarstein. Am Aldi-Parkplatz in Volmarstein ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall. Eine Rollstuhlfahrerin musste laut Polizei ins Krankenhaus.

Eine 48-jährige Rollstuhlfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag, wie die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Freitag mitteilte, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in Wetter leicht verletzt.

Demnach fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Renault von der Straße auf den Aldi-Parkplatz am Schöllinger Feld in Volmarstein. Als er in eine Parkbox fahren wollte, übersah er die ebenfalls auf dem Parkplatz befindliche Rollstuhlfahrerin – und es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Rollstuhlfahrerin verletzte sich dabei leicht und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.