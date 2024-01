Unfall mit zwei Verletzten auf der Wittbräucker Straße

Herdecke Ein Auto ist auf einen Lkw aufgefahren. Die verletzten Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war währenddessen gesperrt.

In Höhe einer Gaststätte an der „Wittbräucker Straße“ war es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw gekommen.

Die um 12.41 Uhr alarmierte Feuerwehr Herdecke fand einen Pkw vor, der auf das Heck eines Lkws aufgefahren war. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst Ennepe-Ruhr-Kreis und ein anwesendes NEF der Feuerwehr Schwerte versorgt und einem Krankenhaus zugeführt.

Auslaufende Betriebsmittel abgestreut

An der Einsatzstelle wurde der Brandschutz durch die Feuerwehr sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Während der Einsatzmaßnahmen war die „Wittbräucker Straße“ voll gesperrt.

Nach ca. 45 Minuten war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst beendet. Die Einsatzstelle wurde abschließend ebenfalls anwesende Polizei übergeben.

