Ein Gerichtsflur - wenn auch nicht in Wetter.

Verkehr Unfall-Verursacher auf A1 lenkt vor Gericht in Wetter ein

Wetter. Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall auf der A1. Vor Gericht in Wetter überraschte jetzt der Verursacher.

Nach einem Unfall auf der A1 in Wetter mit zwei Verletzten versuchte der Verursacher (52) vor dem hiesigen Amtsgericht alles, um Punkte in Flensburg zu vermeiden. Der Mann aus Bad Oeynhausen spekulierte auf eine Einstellung des Verfahrens. Der Blick das in Verkehrsregister zerstörte diese Hoffnung. Nun sollten die Opfer gehört werden. Zwischenzeitlich kam es jedoch zum Sinneswandel.

Rückblende: Ende Oktober begann der Prozess gegen den 52-Jährigen, dem fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wurde, nachdem er im März auf der A1 mit seinem Lkw samt Anhänger auf ein Auto auffuhr und das auf den Wagen davor schob. Nach der Kollision erhielt er einen Strafbefehl und sollte 50 Tagessätze à 25 Euro Geldstrafe zahlen. Dagegen legte er Einspruch ein. In der Verhandlung sprach er dann von Dunkelheit, Regen und davon, geblendet worden zu sein. Auch bettelte er förmlich darum, einem Urteil zu entgehen. Er fürchte Punkte in Flensburg und benötige seinen Führerschein doch für die Arbeit.

Zunächst sah es gar nicht so schlecht für ihn aus. Allerdings wurde dann sein Verkehrsregister einbezogen. Und darin befanden sich sechs Eintragungen – unter anderem wegen Handy- und Geschwindigkeitsverstößen. Auch war ihm der Führerschein bereits zweimal entzogen worden, und jedes Mal hatte er sich der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung stellen müssen. Und damit war die Einstellung vom Tisch. Das Gericht entschied, einen Fortsetzungstermin mit den beiden Geschädigten anzusetzen. Überraschender Weise kam es dazu aber nicht mehr. Der Grund: Im Vorfeld nahm der 52-Jährige seinen Einspruch zurück.