Unfallflucht: Unbekannter Fahrer touchiert Wetteranerin

Wetter Blechschaden in Höhe von rund 1800 Euro. Polizei nimmt Hinweise zu Fahrer in dunklem Auto entgegen

Verkehrsunfallflucht in Hagen-Vorhalle: Am Freitag gegen 17.40 Uhr wurde eine 45-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wetter in ihrem Pkw Ford von einem bislang unbekannten Fahrer in einem dunklen Fahrzeug gestreift. Die Wetteranerin war auf der Becheltestraße unterwegs, zeitgleich befuhr der andere Verkehrsteilnehmer den dortigen Linksabbiegerstreifen. Als dieser dann mit seinem Wagen einen Fahrstreifenwechsel vornahm, touchierte er den Pkw Ford und war im Anschluss für die Frau aus Wetter nicht mehr sichtbar. Der Ford weist an der linken Fahrzeugseite einen geschätzten Fremdschaden von ca. 1800 Euro auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331/9862066 entgegen.

