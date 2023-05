Ungehorsam sein, wo die Worte versagen

Dr. Horst Hoffmann aus Ende ist Pfarrer am Mulvany Berufskolleg in Herne

Zivile Protestformen sind nicht neu, aber notwendig. Pfarrer Horst Hoffmann aus Herdecke hat sich darüber Gedanken gemacht.

Menschen stehen im Stau. Sie kommen nicht rechtzeitig zur Arbeit, zu Terminen oder zu anderen Dingen, die sie geplant haben. Empörung macht sich breit, steigert sich zu schäumender Wut bis hin zu Handgreiflichkeiten.

Die Ursache für diese Reaktionen sind Aktivisten der Klimabewegung „Letzte Generation“, die sich sitzend auf die Straße festgeklebt haben, den Verkehr aufhalten und den Stopp erzwingen. Sie beklagen den Autoverkehr als eine Hauptursache für den Klimawandel, vor allem aber das Totalversagen der politisch Verantwortlichen, die angesichts wissenschaftlich objektiv gesicherter Fakten nicht das Nötige tun. Sie fordern, die Klimakrise als eine Generationenfrage zu begreifen. Mit ihrer Aktion wollen sie Zeichen setzen.

99,9 Prozent der Staus auf unseren Straßen entstehen nicht dadurch, dass sich jemand auf die Straße klebt. Die Zahl derer, die eine solche Situation erlebt haben, dürfte unter der Leserschaft verschwindend gering sein. Beinahe alle aber dürften schon einmal im Stau gestanden haben, weil es einfach zu viel Verkehr gibt oder Brücken einsturzgefährdet sind. Jedes Revierderby verursacht mehr Chaos auf den Straßen als eine Aktion der Klimabewegung. Es bleibt die Frage, warum sich Menschen über die 0,1 Prozent so sehr aufregen und über die 99,9 Prozent nicht.

Von politischen Mandatsträgern wird empört gefordert, solche Aktionen als Nötigung zu werten, weil eine ganze Gesellschaft angeblich in Geiselhaft genommen wird. Die Aktivisten nehmen nicht nur die Empörung der Autofahrer und die Beschimpfung durch Politiker als Verbrecher, Straftäter und Terroristen in Kauf, sondern auch persönliche Konsequenzen. So wurden schon mehrmonatige Haftstrafen ohne Bewährung verhängt.

Wir haben als Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts im Protest gegen die atomare Bewaffnung Atomwaffenlager und das Verteidigungsministerium blockiert. Auch damals gab es die Empörung der politisch Verantwortlichen. Als im Zuge der Stahlwerksschließungen Arbeiter in Rheinhausen und Hattingen Straßen und Brücken blockierten, gab es sogar Solidarität von allen Seiten. Höchstrichterlich wurde diese Form des gewaltfreien Widerstands und zivilen Ungehorsams als demokratisch zulässig beurteilt, sofern keine niederen Beweggründe vorlagen und keine Gewalt ausgeübt wurde.

Wer zivilen Ungehorsam und gewaltfreien Widerstand als Verbrechen und die Handelnden als Terroristen bezeichnet, verabschiedet eine ganze zivilgesellschaftliche Tradition von Mahatma Gandhi über Martin Luther King bis zu Nelson Mandela.

Solche Zeichenhandlungen stehen in einer alten biblisch-prophetischen Tradition. Jeremia trägt ein Joch zum Zeichen, dass Jerusalem unter das Joch der Babylonier kommt, Jesaja läuft drei Jahre nackt durch Jerusalem, nicht weil er FKK schick findet, sondern als Hinweis auf das Schicksal der Bevölkerung. Er nennt sein Söhne Maher-Schalal-Hasch-Bas (Raubebald-Eilebeute) und Schear-Jaschub (Ein Rest kehrt um). Der Prophet Hosea muss eine Hure heiraten. Alles höchst anstößige Handlungen, die seinerzeit Empörung hervorgerufen haben dürften.

Zeichenhandlungen sind da notwendig, wo Worte versagen, wo Sprache nicht mehr ausreicht. Es sind Versuche, die Realität noch mal auf einem anderen Hintergrund zu deuten. Sie nötigen dazu, den eigenen Körper als Verständigungsmittel einzusetzen.

Zeichenhandlungen sind immer Mittel der Minderheit, die aber trotzdem nicht ins Unrecht gesetzt werden darf. Sie sind anstößig, herausfordernd und vielleicht auch persönlich beschämend. Es geht nicht darum, die Aktionen für richtig oder falsch zu halten. Es gilt aber, die hinter ihnen stehende Botschaft ernst zu nehmen!

Dr. Horst Hoffmann ist Pfarrer am Mulvany Berufskolleg in Herne und wohnt in Ende.

