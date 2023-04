Uni Witten/Herdecke feiert 40 Jahre visionäre Ideen

Herdecke/Witten. Vor vier Jahrzehnten ist die Uni Witten/Herdecke an den Start gegangen. Noch immer ist sie in vieler Hinsicht einzigartig.

Es war fast ein Wunder, als vor 40 Jahren, am 30. April 1983, die ersten 27 Studenten die Universität Witten/Herdecke (UW/H) betraten und damit Deutschlands erste Privatuniversität entgegen aller vorherigen Widerstände ihren Campusbetrieb aufnehmen konnte.

Ihrem Versprechen sei die UW/H seitdem treu geblieben: Die Modelluniversität habe Bildung und Forschung mit neuen Lern- und Prüfungsformaten revolutioniert. Mit einem einzigartigen Studienmodell und neuen, an den planetaren Herausforderungen ausgerichteten Studiengängen will die Universität die sozial gerechte, ökologische Transformation von Gesundheitswesen, Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben.

„So revolutionär unser Ansatz vor 40 Jahren war, so existenziell notwendig ist er heute. Als Universität bieten wir einen inspirierenden Ort, der auf außergewöhnliche Weise zum persönlichen Wachstum anregt. Unsere Geschichte ist von Menschen geprägt, die Verantwortung übernehmen, die sich engagieren und zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft beitragen“, erklärt UW/H-Präsident Prof. Dr. Martin Butzlaff und verspricht: „Wir werden auch weiterhin visionäre Ideen verwirklichen, um als Vorreiterin in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft Impulse zu setzen.“

Neue Maßstäbe setzt der Bachelor of Choice, den die Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft zum Wintersemester 2023/24 einführt: Dieses in Deutschland einzigartige Studienmodell ermöglicht es Studierenden, ein Jahr lang verschiedene Fachbereiche kennenzulernen, bevor sie sich endgültig für einen Studiengang entscheiden. Teil des Studienmodells ist auch der neue Bachelor-Studiengang „Global Sustainability: Climate, Justice, Transformation“, mit dem Studierende befähigt werden, gesellschaftliche Veränderungen in Zeiten der Klimakrise anzustoßen und umzusetzen. Konkrete, wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen für die sozial-ökologische Transformation erarbeitet das im Oktober 2022 gegründete International Center for Sustainable and Just Transformation [tra:ce].

„Unsere Forschung soll dazu beitragen, verantwortungsvolle, nachhaltig orientierte und demokratische Entscheidungen in Zeiten multipler Krisen zu ermöglichen und zu bestärken“, betont Prof. Dr. Petra Thürmann, Vizepräsidentin für Forschung und Direktoriumsmitglied des tra:ce. Der von Wittener Studierenden entwickelte Umgekehrte Generationenvertrag (UGV) ermöglicht seit 1995 Studierenden der UW/H die sozialverträgliche Finanzierung ihres Studiums.

Wer sich näher über das Studium an der Universität informieren möchte, kann sich beim Infotag am Samstag, 3. Juni, mit Studierenden austauschen und das einzigartige Wittener Lehrkonzept in Vorträgen und Seminaren live erleben.

Die wichtigsten Meilensteine aus der Historie der Universität Witten/Herdecke finden Interessierte auf www.uni-wh.de/40-jahre-uwh.

