Uni Witten/Herdecke: Nachhaltigkeit ist kein Modethema

Herdecke. Prominenter Besuch an der Uni: Dr. Eckhart von Hirschhausen mahnt Unternehmen zum Erhalt der Lebensgrundlagen durch Nachhaltigkeit an.

Ein deutlicher Appell für nachhaltiges Unternehmertum von Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen war der Höhepunkt des 25. Kongresses für Familienunternehmen an der Universität Witten/Herdecke: „Wir brauchen mehr Promis, mehr Profis, mehr Netzwerke und ungewöhnliche Allianzen, die sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen mit oberster Priorität einsetzen. Denn die Vergangenheit hat eine starke Lobby, die Zukunft braucht eine“, erklärte der Gründer der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ auf der Bühne vor mehr als 200 Teilnehmenden.

Wichtige Rolle für Familienunternehmen

Familienunternehmen spielten eine wichtige Rolle für den Erhalt der Lebensgrundlagen in Zeiten der Klimakrise, so Hirschhausen weiter: „Wir brauchen viel mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen: Nachhaltigkeit ist kein Modethema, sondern die Aufgabe unserer Zeit, an der zukünftige Generationen uns messen werden.“ Auch Bloggerin, Influencerin und Geschäftsführerin Vanessa Weber sprach sich für einen nachhaltigen Kurs sowie eine stärkere Präsenz des Mittelstandes in der Öffentlichkeit aus: Familienunternehmer und ihre Nachfolger sollten sich ins Rampenlicht trauen und den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, so Weber: „Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist die Zukunft zu gestalten. Und das können wir Unternehmer.“

Perspektivwechsel nötig

Prof. Dr. Harald Welzer berichtete über die „Wirkung des Loslassens“ und erklärte, warum ein Perspektivwechsel nötig ist, um der Klimakrise zu begegnen. Der Soziologe und Sozialpsychologe ist Mitbegründer und Direktor von „Futurzwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit“, Sprecher des Rates für Digitale Ökologie sowie ständiger Gastprofessor für Sozialpsychologie an der Universität Sankt Gallen.

Größte Veranstaltung in Europa

Der Kongress für Familienunternehmen (FUK) an der Universität Witten/Herdecke ist seit 25 Jahren die größte Veranstaltung ihrer Art in Europa. In Deutschland tragen Familienunternehmen eine wesentliche wirtschaftliche Verantwortung, denn über 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind hierzulande in Familienunternehmen tätig. Der Anspruch, nachhaltig zu verändern und zu gestalten, verbindet die Universität Witten/Herdecke seit jeher mit den Zielen von Familienunternehmen und hat dazu geführt, dass einige der größten unternehmerischen Visionäre, wie Berthold Beitz oder Reinhard Mohn, den Diskursraum der UW/H aktiv genutzt haben. Damit haben sie das Wachstum dieses großen Netzwerks zu verantwortungsvollen Unternehmer:innen befeuert. Das Besondere: Der FUK wird jedes Jahr komplett von Studierenden und Alumni organisiert. Für den diesjährigen FUK hat das fünfköpfige Organisationsteam unter dem Motto „ErfahrungsWissen – Reflexion verbindet“ ein Konzept entwickelt, das Wissen und Erfahrung miteinander verknüpft und das 40-jährige Bestehen der Universität Witten/Herdecke aufgreift: „Uns war es wichtig, dass der FUK im Jubiläumsjahr widerspiegelt, was auch die Universität Witten/Herdecke so besonders macht“, erläutert der Wittener Alumnus Benjamin Waldow aus dem Organisationsteam.

Nächster Termin

Der nächste Kongress für Familienunternehmen wird am 15./16. März 2024 an der Universität Witten/Herdecke stattfinden.

