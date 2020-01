Herdecke. Die Universität Witten/Herdecke zeichnet Unternehmen in vier Kategorien aus. Bewerbungen sind noch bis zum 31. Januar möglich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uni Witten/Herdecke sucht gesellschaftlich engagierte Firmen

„Die jungen Unternehmer“, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke und die Bertelsmann Stiftung suchen Unternehmen, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen mit innovativen Projekten begegnen und sich für Nachhaltigkeit und eine zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen.

Unternehmen können zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen entscheidend beitragen. Um die besten Projekte und Ideen sichtbar zu machen, starten die oben genannten Institutionen den Wettbewerb „Mein gutes Beispiel 2020“. Von der Bewältigung aktueller Herausforderungen hängt die Zukunft der nächsten Generationen und somit der Gesellschaft ab.

Unternehmen positionieren sich zunehmend und entwickeln Projekte und Geschäftsmodelle, die eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben. Die Themen sind vielfältig: Bildung und Ausbildung von jungen Menschen, Bekämpfung sozialer Ungleichheit, Umwelt- und Klimaschutz, Integration und Inklusion, lebenswerte Wohnräume, Vereinbarkeit von Beruf und privatem Leben, Kultur oder nachhaltige Mobilität. In allen Bereichen gibt es neue Ideen und Ansätze. Die Besten werden ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit als Leitbild denken

Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, weist auf die Verantwortung der Wirtschaft bei gesellschaftlichen Herausforderungen hin: „Das Unternehmertum in Deutschland ist ein Garant für Wohlstand und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Neue – auch globale – Herausforderungen bedürfen innovativer Lösungen und der Zusammenhalt muss vor Ort in den Regionen gestärkt werden. Unternehmen, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind, Nachhaltigkeit als Leitbild mitdenken oder sich regional engagieren, leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Ich freue mich sehr darauf, die besten Ideen im Wettbewerb ‚Mein gutes Beispiel‘ auszuzeichnen.“

Sarna Röser, Bundesvorsitzende von „Die jungen Unternehmer“, begleitet die Kategorie „Jung und Innovativ“: „Nur Fortschritt bringt uns gesellschaftlich und wirtschaftlich voran. Bei vielen elementaren Fragen sind Innovationen die Gamechanger. Die Unternehmer in der Kategorie ‚Jung und Innovativ‘ wissen darum und stecken all ihre Energie in die Entwicklung neuer Technologien. Ich bin stolz diese kreativen Köpfe auszeichnen zu dürfen, die viel Verantwortung auf sich nehmen.“

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, unterstreicht die Bedeutung von Engagement für das Handwerk: „Gelebte gesellschaftliche Verantwortung und Handwerk – das gehört zusammen. Das gesellschaftliche Engagement zahlreicher Handwerksbetriebe vor Ort und in den Regionen gibt vielen Menschen eine Zukunftsperspektive. Seit Jahren beteiligt sich der Zentralverband des Deutschen Handwerks an der Initiative der Bertelsmann Stiftung ‚Mein gutes Beispiel‘, um herausragende gemeinwohlorientierte Projekte von Handwerksbetrieben öffentlich zu würdigen und damit das breite CSR-Engagement der deutschen Wirtschaft sichtbar zu machen.“

Vier Kategorien

Die Partner zeichnen Unternehmen in vier Kategorien aus: 1. Engagierte Unternehmen (klein); 2. Engagierte Unternehmen (groß): In diesen beiden Kategorien sind kleine und größere Unternehmen aufgerufen, die mit Initiativen und Projekten über das Kerngeschäft hinaus einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten. 3. Engagiertes Handwerk: Das Handwerk ist stark regional verwurzelt und trägt somit einen bedeutend zur regionalen Entwicklung bei. Hierbei kann ein besonderer gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden. Daher werden Handwerksbetriebe gesucht, die sich einbringen. 4. Jung und Innovativ: In dieser Kategorie werden Start-ups, junge Gründer oder Nachfolger in Familienunternehmen gesucht, die neue Wege gehen und innovative Formen der Verantwortungsübernahme in Zeiten fortschreitender Globalisierung und Digitalisierung entwickeln.

Verantwortung ist keine Zusatzaufgabe

Als wissenschaftlicher Partner begleitet Prof. Dr. Guido Möllering, Direktor des Reinhard-Mohn-Instituts für Unternehmensführung an der Universität Witten/Herdecke, den Wettbewerb. Er sieht die Verantwortungsübernahme von Unternehmen immer weniger als Zusatzaufgabe: „Man muss nicht auf den Feierabend warten, um sich für die Gesellschaft zu engagieren, sondern kann – wie die ‚guten Beispiele‘ des Wettbewerbs zeigen – die Gemeinschaft und die Expertise im Unternehmen nutzen, um zur Lösung der großen Probleme beizutragen.“

Bewerbungen können ab sofort über www.mein-gutes-beispiel.de oder www.mgb20.de eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar.