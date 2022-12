Uni Witten/Herdecke zeigt Zahnärzten jetzt Umgang mit Geld

Während ihrer Ausbildung mit Bohrer und Spritze, hier eine Szene am Behandlungsstuhl, können Studierende der Zahnmedizin an der Uni Witten/Herdecke nun auch den Umgang mit Geld erlernen.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Darum lernen Zahnmedizin-Studierende an der Uni Witten/Herdecke seit diesem Semester neben Bohren auch noch Buchführung

Wer sich für ein Medizinstudium gleich welcher Fachrichtung entscheidet, hegt nicht unbedingt auch Sympathien für Betriebswirtschaft und Unternehmensführung. Doch für angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte scheint dies besonders sinnvoll zu sein. Ihnen bietet die Universität Witten/Herdecke nun an, Einblicke in betriebswirtschaftliche Grundlagen zu gewinnen. Während des Zahnmedizin-Studiums können die künftigen Dentisten also Module rund um Praxisgründungen und Altersvorsorge besuchen.

Es geht um den Umgang mit Geld, den die Uni all jenen vermitteln möchte, die primär an Bohrer und Spritze ausgebildet werden. Seit diesem Wintersemester bietet die UW/H ihren Studierenden der Zahnmedizin Kurse zum Umgang mit Geld an. „Wir reagieren damit auf die Wünsche unserer Studierenden, die zum Teil schon während des Studiums von Agenturen für langfristige Versicherungsverträge angesprochen werden“, sagt Professor. Dr. Stefan Zimmer, Leiter des Departments Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Uni. Und ergänzt: „Wir möchten ihnen das nötige Rüstzeug mitgeben, um seriöse von unseriösen Anlagen unterscheiden zu können.“

Ein weiterer Grund für dieses Seminar: Insbesondere in ländlichen Gegenden fehlen Zahnärzte, die eine eigene Praxis gründen bzw. eine bestehende übernehmen wollen. Oftmals können sie kaum einschätzen, wie viele Schulden sie für so eine Gründung oder Übernahme aufnehmen müssen. „Wir wollen unsere Absolventinnen und Absolventen auch auf diese Situationen vorbereiten, damit sie selbst fundierte Entscheidungen treffen können und nicht auf Beraterinnen und Berater angewiesen sind“, erklärt die Leiterin des Studiendekanats Zahnmedizin, Professorin Dr. Mozhgan Bizhang.

An der UW/H können die Studierenden jetzt im dritten Semester das Wahlfach „Finanzielle Bildung für Zahnmediziner:innen“ belegen. Und immerhin 29 von 44 Studierenden haben das freiwillig und verbindlich getan und sich für die Prüfung angemeldet. Für die Inhalte konnte die UW/H den Diplom-Kaufmann Christian Henrici gewinnen. Er ist seit 2006 Gründer und Geschäftsführer der OPTI health consulting GmbH, die mittlerweile etwa 3.500 Zahnarztpraxen in Deutschland beraten hat. Henrici ist Lehrbeauftragter und Referent für Controlling, Personal und Businessplanung, hat das Buch „Wer braucht schon gutes Personal? – Erfolgreich führen in der Zahnarztpraxis“ geschrieben, und neben vielen Fachbeiträgen erreicht er wöchentlich mehr als 20.000 Zahnärzte mit seinem Podcast „Praxisflüsterer“.

Risiko und Rendite

Sein Modul beginnt mit zwingend notwendigen BWL-Grundlagen, führt dann aber schnell zum Verständnis verschiedener Anlageklassen und dem magischen Dreieck „Liquidität, Risiko, Rendite“. Es geht um Finanzierung- und Versicherungswissen und abschließend sogar um die Gründung und Businessplanung einer Zahnarztpraxis. „Niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte sind auch Unternehmerinnen bzw. Unternehmer und müssen eben auch diese Facette ihrer Berufsausübung kennenlernen“, begründet Prof. Mozhgan Bizhang die Ergänzung des Studiums.

