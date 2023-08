Unternehmen mit gutem Klang: Demag begrüßt 28 Auszubildende

Wetter. Die Demag in Wetter braucht qualifizierte Azubis. 28 junge Mitarbeitende konnten jetzt begrüßt werden. Sie haben viele Chancen.

28 neue Auszubildende sind in ihr Berufslebengestartet: Demag Cranes & Components begrüßte die jungen Mitarbeitenden am Standort Wetter im Rahmen einer Feierstunde.

Neben neun Auszubildenden im kaufmännischen Bereich begannen in Wetter, 14 und im Motorenwerk Uslar (Niedersachsen), fünf junge Mitarbeitende ihren Berufsweg im gewerblich-technischen Bereich. Das spiegele den Schwerpunkt des Unternehmens wider, Nachwuchskräfte für Produktion und Verwaltung selbst auszubilden.

Knapp ein Fünftel der neuen Auszubildenden wird dabei zusätzlich ein begleitendes Studium absolvieren.„Es ist uns eine schöne und liebgewonnene Tradition, alle neuen Auszubildenden zu Beginn ihrer Ausbildung mit einer gemeinsamen Begrüßungsfeier willkommen zu heißen“; sagte Jutta Chalupa, Personalverantwortliche für die Standorte Wetter und Uslar. „Wir sind zudemfroh darüber, erstmals seit vier Jahren wieder Eltern und Begleitungen zu diesem Event einladen zu können.“ Und an die neuen Auszubildenden gewandt: „Durch Ihre Entscheidung, eine duale Ausbildung zu beginnen, haben Sie einen ersten Meilenstein in Ihrer beruflichen Entwicklung gelegt. Unser Ziel ist es, unseren Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu entwickeln und zu fördern.“

Willkommen in der Ausbildungswerkstatt

Einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt wünschte Konzernbetriebsratsvorsitzende Ivonne Eisenblätter im Namen der Belegschaft. „In unserem Unternehmen erhaltet Ihr neben einer fundierten Ausbildung auch genügend Chancen zur Weiterentwicklung. Denn der Name Demag hat nicht nur eine lange erfolgreiche Geschichte, auch die Ausbildung in unserem Unternehmen hat einen sehr guten Ruf und einen hohen Stellenwert - auch über unsere Landesgrenzen hinaus.“ Das unterstrich auch Rüdiger Teusch, stellvertretender Leiter des Werks Wetter: „Unser Unternehmen braucht qualifizierte Nachwuchskräfte. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie hier sehr qualifiziert ausgebildet werden. Viele unserer heutigen Führungskräfte haben einmal Ihre Ausbildung hier im Unternehmen absolviert und genau wie Sie heute voller Erwartung in Ihre berufliche Zukunft geblickt.“

Am ersten Ausbildungstag, der von der Demag Big Band musikalisch umrahmt wurde, stand auch ein Willkommensbesuch in der Demag-Ausbildungswerkstatt auf dem Programm. Hier stellten Ausbilder und Auszubildende des zweiten Ausbildungsjahrgangs den neuen Kolleginnen und Kollegen sowie deren Eltern ihr Arbeitsumfeld mit dem modernen Maschinenpark vor, zu dem auch kollaborierende Roboter und seit kurzem auch ein Schweißsimulationsgerät gehören. Im September werden die 28 Auszubildenden mit ihren Ausbildungsleitern eine gemeinsame Einführungsfahrt unternehmen. Dann stehen Lernmodule, Kompetenz-Entwicklung und Teambuilding auf dem Programm.

Die Bewerbungsphase fürs kommende Jahr ist gestartet: Interessenten können sich über die Webseite www.demagcranes.de/ausbildung informieren und über das Onlineportal um einen Ausbildungsplatz 2024 bewerben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter