Unterschriften aus Wetter gegen Corona-Tests in den Schulen

Ein Schüler hält bei einem Probelauf mit Corona-Schnelltests an einer Schule seinen negativen Test in die Kamera.

Wetter. Ein Vater aus Wetter unterstützt die Aktion gegen Corona-Schnelltests in den Schulen.

Einzelne Eltern aus Wetter „widersprechen der Pflicht zur Anwendung eines Covid-19-Schnelltests durch unsere Kinder nach Anleitung durch die Lehrkräfte der Schule.“ So steht es auf den Listen einer Aktion, die Rüdiger Salzwedel als Mitglied der Initiative „#lautfürfamilien“ in Umlauf gebracht hat.

Adressiert ist der Appell an Staatssekretär Mathias Richter im Düsseldorfer Schulministerium. Dieser wird auf einen Offenen Brief der Initiative „#lautfürfamilien“ hingewiesen, in dem Eltern im Namen ihrer noch nicht volljährigen Kinder Kritik an den Covid-Selbsttests in den Schulen üben.

Aktuell ist der Schulbesuch in NRW an wöchentlich zwei Corona-Schnelltests in der Schule gebunden – für die Landesregierung ein Beitrag „zum bestmöglichen Infektions- und Gesundheitsschutz für die Kinder und Jugendlichen.“ Kritiker dagegen sehen den Datenschutz verletzt, die Gefahr von Anwendungsfehlern und Gruppenzwang.

Übergabe am Montag

Rüdiger Salzwedel sieht sein Engagement bei „#lautfürfamilien“ als Einsatz „besonders für die Rechte der Schwächsten unserer Gesellschaft, die Kinder.“ Diese hätten unter den Kita- und Schulschließungen massiv gelitten. Jetzt komme die Schnelltest-Pflicht in den Schulen dazu, „die, wie sich wohl jeder vorstellen kann, natürlich die Psyche der Kinder zusätzlich belastet.“ Die gesammelten Unterschriften sollen am Montag dem Staatssekretär überreicht werden.