Unvergesslich: Königsball mit lohnender Überraschung

Volmarstein. Da staunten die Schützen Volmarstein nicht schlecht: Neben seiner Rede hatte Bürgermeister Frank Hasenberg beim Königsball noch ein Ass im Ärmel.

Da waren die Schützen Volmarstein bei ihrem Königsball erstmal platt: Zwar hatte die erste Vorsitzende und gleichzeitige Schützenkönigin Christine Neuburg bereits angekündigt, dass es eine besondere Überraschung geben wird, aber nicht verraten, worum es sich handelt. Umso freudiger wurde die Nachricht bejubelt, die Bürgermeister Frank Hasenberg überbrachte.

Lob fürs Miteinander

Der begrüßte, wie auch in den vergangenen Jahren, die Anwesenden und lobte den Verein für sein besonderes Miteinander. Dabei ging er nicht nur auf sportliche Erfolge, sondern insbesondere auf die Bedeutung, die der Schützenverein Volmarstein für die gesamte Harkortstadt hat, ein. Denn auch, wenn der Verein eher zu den kleineren Vereinen in Wetter zählt – das heimatliche Miteinander in Wetter kommt kaum ohne ihn aus. Und so verkündete Bürgermeister Hasenberg den überraschten Schützinnen und Schützen, dass der Heimat-Preis 2023 an den Schützenverein Volmarstein verliehen wird. Die konnten ihr Glück kaum fassen, doch das Votum der Jury war eindeutig und der Schützenverein somit der alleinige Preisträger dieses Jahr.

Seit 2019 verliehen

Der Heimat-Preis ist vom Land Nordrhein-Westfalen ausgelobt und wird seit 2019 von den Städten an Vereine und Institutionen verliehen, die sich in besonderem Maße für das Thema Heimat engagieren. In Wetter ist die Bewerbung in den vier Kategorien, Heimat geben, -leben, -gestalten und -pflegen möglich. Kriterien für die Heimatpflege, die Kategorie, in der der Schützenverein ausgezeichnet wurde, sind insbesondere das Weiterführen von Traditionen, aber auch der vorwärts gerichtete Blick, Traditionen in zeitgemäßer Weise in die Zukunft zu tragen.

Jury entscheidet

Über die eingegangenen Bewerbungen entschied eine Jury mit Vertretern aus Politik und Verwaltung und die war sich schnell einig, dass kaum ein Verein die Kriterien so sehr in sich vereint wie die Schützen aus Volmarstein.

Über die Stadtgrenzen hinaus vernetzt

So ist der Schützenverein nicht nur in Wetter, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus hervorragend vernetzt und stellt mit dem Pokalschießen und dem Wald-Advent Events auf die Beine, die aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben in Wetter nicht wegzudenken sind. „Es kommen auch viele Schützen und Nicht-Schützen von außerhalb zum Wald-Advent, weil es bei uns immer so gemütlich ist“, erklärte Neuburg stolz gegenüber der Lokalredaktion. Die Schützen stehen auch mit Rat und Tat zur Seite, wann immer in Wetter Veranstaltungen geplant werden, der Brotkorb unterstützt werden muss oder beim Kinder-Tag nach dem „Vogelschießen“ verlangt wird.

Unermüdlicher Einsatz

Vieles, was in Wetter an gesellschaftlichem Leben passiert, wäre ohne den Schützenverein Volmarstein und den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitglieder so nicht möglich. Oder, wie Bürgermeister Hasenberg es formulierte: „Auf Euch, liebe Schützinnen und Schützen, ist Verlass! Es ist großartig, was Sie alles für unsere Stadt leisten. Und da ihr Einsatz so oft nur im Hintergrund stattfindet, haben Sie es sich redlich verdient, dass Sie hier und heute im Rampenlicht stehen.“

Mit 5000 Euro dotiert

Der Heimat-Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Dass die Schützinnen und Schützen nicht planen, sich auf ihrer Ehrung auszuruhen, haben sie schon in ihrer Bewerbung deutlich gemacht. Für den Fall des Preisgewinns war die Anschaffung eines Luftdrucksportgeräts für die Jugendförderung geplant. Und auch die Vereinsanlage freut sich neben dem körperlichen Einsatz der Vereinsmitglieder auch mal wieder über etwas finanzielle Förderung der Instandhaltung, so Christine Neuburg, Vorsitzende des Schützenvereins Volmarstein.

Anerkennung für alle Schützen

Sie sieht den Heimat-Preis jedoch nicht nur als Würdigung ihrer Arbeit, sondern auch als Anerkennung der Bewahrung der Tradition und der Kultur aller Schützenvereine auch über die Stadtgrenzen hinaus. „Der Preis ist heute stellvertretend für alle Schützenvereine, die sich engagieren“, sagte Neuburg. Doch in erster Linie natürlich für die Volmarsteiner. Die ließen mit dieser Ehrung im Rücken nicht nur ihre Königin und deren Prinzgemahl hochleben. Der eine oder andere Klopfer des Abends ging auch auf den Heimat-Preis der Stadt Wetter, bevor die Schützen nach den Ansprachen wieder die Tanzfläche stürmten.

