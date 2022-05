Ein angekündigtes Unwetter könnte am Donnerstag oder Freitag auch in Wetter und Herdecke stellenweise zu Hochwasser führen.

Starkregen Unwetterwarnung auch in Wetter und Herdecke ernst nehmen

Wetter/Herdecke. Die Stadt Wetter weist auf die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes hin, sperrt sicherheitshalber Sportplätze und gibt Verhaltens-Tipps.

Aufgrund der aktuellen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Donnerstag, 19. Mai, sperrt die Stadt Wetter aus Sicherheitsgründen vorübergehend alle Sportplätze im Stadtgebiet. Der Wetterdienst warnt vor Unwettern mit schweren Gewittern in Wetter und Umgebung. Es ist ab dem frühen Nachmittag zudem mit Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen. Weiterhin kann es zu Hagel (lokal über zwei Zentimeter) sowie Sturmböen oder orkanartigen Böen kommen. Lokal können diese bis zu 120 km/h stark sein.

Die Schwergewitterlage hält laut Wetterdienst bis in die Nacht auf Freitag an. Im Gebiet der Stadt Wetter habe diese Vorkehrungen getroffen. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mitarbeitende des Stadtbetriebs seien auf mögliche Einsätze vorbereitet.

Wenngleich der genaue Verlauf des Unwetters nicht vorhergesagt werden kann, appelliert die Stadt an ihre Bürgerinnen und Bürger, die Warnung ernst zu nehmen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Rund um Haus und Garten sollten kleine, aber auch größere Gegenstände wie bspw. Fahrräder auf die Windsicherheit ihrer Befestigungen überprüft werden. Zitat: „Ergreifen Sie dementsprechend Schutzmaßnahmen und sichern Sie draußen gelagerte Gegenstände! Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Vermeiden Sie deshalb den Aufenthalt im Freien und halten Sie Türen und Fenster geschlossen.“

Weiter heißt es: Aufgrund der Gefahren durch Hochwasser und umstürzende Bäume sollten Wälder, Fluss- und Bachläufe während, aber auch an den Tagen nach dem Unwetter, gemieden werden. Im Nah- und Fernverkehr sowie auf Verkehrsstraßen ist mit Streckensperrungen zu rechnen.

Um aktuelle Informationen zum Unwettergeschehen und Warnmeldungen zu erhalten, sollten öffentliche Informationskanälen verfolgt werden. Hierzu stehen einerseits die Notfall-, Informations- und Nachrichten-App (NINA) des Bundes sowie die App des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Verfügung. Auch die Internetseite des Deutschen Wetterdienstes hält hilfreiche Informationen bereit. Für Informationen, die das Stadtgebiet Wetter betreffen wie z. B. aktuelle Straßensperrungen, empfiehlt die Stadt auch einen Blick in ihre Munipolis-App.

Hinweise vom EN-Kreis

Auch die anderen Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis stellen sich auf Starkregen ein. Grundlage dafür sind Informationen des Deutschen Wetterdienstes. Die Meteorologen erwarten für Donnerstag noch bis 22 Uhr sowie für den morgigen Freitag teils schwere Unwetter. Die Warnungen gelten auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Der Lagedienst im Schwelmer Kreishaus wird laut Mitteilung die Entwicklungen und Ereignisse in allen neun kreisangehörigen Städten beobachten und darauf im Zusammenspiel mit den Feuerwehren vor Ort reagieren. Bürgerinnen und Bürger sollten angesichts der Aussichten einige Empfehlungen beachten. Grundsätzlich gilt es, die Wetterlage sehr genau zu beobachten und sich über bekannte Informationsquellen - Radio, Fernsehen, Internet sowie Warnapps - auf dem Laufenden zu halten. Im Falle eines Unwetters sollte die 112 nur für wirkliche Notrufe genutzt werden, jeder sollte an Hilfsbedürftige in seinem Umfeld denken und sie gegebenenfalls unterstützen.

Da bei schweren Unwettern im Freien eine Vielzahl von Gefahren lauern, laute die oberste Regel ohne Wenn und Aber: Zuhause bleiben. Dort wiederum gilt es, Vorkehrungen zu treffen. Sicherster Aufenthaltsort ist ein innenliegender Raum im Erdgeschoss. Kellerräume können hingegen zur lebensbedrohlichen Falle werden, werden sie von Wasser geflutet, gibt es häufig keinen Fluchtweg mehr. Wen Gewitter und Unwetter draußen erwischen, sollte ungeschützte Orte, an denen er oder sie von mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könnten, meiden. Fehlen Gebäude, die Schutz bieten, legt man sich bei Hagel am besten mit dem Gesicht auf den Boden und legt die Hände auf Kopf und Nacken.

Bei Gewitter sind offenes Gelände, Berggipfel, Bäume, Türme und Masten zu meiden, der Mindestabstand zu Überlandleitungen sollte 50 Meter betragen. Im Auto ist es bei Gewitter sicher, allerdings sollten keine blanken Metallteile berührt werden.

Wer die WarnApp Nina auf seinem Handy hat, kann in den Einstellungen individuell Warnstufen in den drei Bereichen Bevölkerungsschutz, Wetter und Hochwasser festlegen und entscheidet damit, ab welcher Stufe sich das Handy melden soll. Bei „Wetter“ haben die Nutzer beispielsweise die Wahl zwischen „extremes Unwetter“, „Unwetter“ und „markantes Wetter“, bei „Bevölkerungsschutz“ lauten die Stufen „extreme Gefahr“, „Gefahr“ und „Gefahreninformation“.

