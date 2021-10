Mit einem Bagger wurde das Erdreich eine gefundene Betondecke am Tagesbruch abgetragen.

Baustelle Ursache für Tagesbruch in Oberwengern gefunden

Wetter. Das Gutachten zum Tagesbruch auf dem Sportplatz Oberwengern liegt vor. Der Grund scheint gefunden. Finanzielle Auswirkungen sind nicht beziffert.

Seit Anfang Februar klafft auf dem Sportplatz Oberwengern ein riesiges Loch. Dort war plötzlich und über Nacht die Erde angesackt. Nachdem der Tagesbruch zunächst provisorisch verfüllt und gesichert wurde, folgten Sondierungsarbeiten. Dabei wurde ein Bauwerk gefunden, das Rätsel aufgab. Der Boden musste weiter aufgegraben werden. Nun sind die Sondierungsarbeiten abgeschlossen und der Bericht liegt der Stadtverwaltung vor.

Tragschicht hat nachgegeben

Zunächst die gute Nachricht: Die beauftragten Experten scheinen den Grund für den Tagesbruch eruiert zu haben. Tatsächlich scheint das gefundene Bauwerk, die Wurzel des Übels zu sein. Denn die dazugehörige Betondecke ist laut Gutachten Teil eines Klärbecken. „Der historische Lageplan aus der Bauvoranfrage für das Gymnasium verzeichnet im Bereich des Tagesbruchs ein Klärbecken. Auch im historischen Luftbild aus dem Jahre 1950 ist an dieser Stelle eine bauliche Einrichtung zu erkennen, die geschlossene Absetz-/Klärbecken darstellen könnten. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den jetzt durch die Baggerschürfe freigelegten Betonkammern um diese Klärbecken handelt und die höchstwahrscheinlich Ursache des Tagesbruchs sind“, heißt es dazu in dem Gutachten.

+++Sportplatz bleibt gesperrt+++

Doch wie kann es dann nach so vielen Jahrzehnten zu einem solchen Erdrutsch kommen? „Während der Baggerarbeiten entstand der Eindruck, dass Teile der Betondecken der Klärbecken bereits eingestürzt waren, sodass der darüberliegende Boden in die ca. zwei Meter tiefen Becken gefallen bzw. geflossen ist. Möglicherweise bildete die stark verfestigte Tragschicht zunächst eine stabile zusammenhängende Decke, die über einen gewissen Zeitraum tragfähig blieb, bis das Volumen des darunter liegenden Hohlraumes zu groß wurde und die verfestigte Tragschicht schließlich großflächig in kurzer Zeit nachgab“, vermutet der Gutachter, Dipl.-Geologe und Geograph Ekkehard Heitkemper.

Auf dem Sportplatz Oberwengern sind im Februar auf einem Bereich der Laufbahn Erdmassen eingebrochen und abgesackt. Es entstand ein großes, rund acht bis zehn Meter breites und drei bis vier Meter tiefes Erdloch. Foto: Stadt Wetter

Nachdem die Ursache gefunden wurde, geht es nun zunächst um die kurzfristige Beseitigung von weiteren Risiken. So wurden die Absetzbecken inzwischen verfüllt und verdichtet, so dass nach Einschätzung des Experten „ größere Setzungen in diesem Bereich ausgeschlossen“ sind. Weitere Tagesbrüche dieser Größenordnung auf dem Rest der Fläche hält er für „sehr unwahrscheinlich“. Der Experte hält die Klärbecken für die wahrscheinlich größten Hohlräume unter dem Sportplatz.

Kleinere Setzungen nicht ausgeschlossen

Der aufmerksame Leser wird nun aber bemerkt haben, dass der Experte sich trotz des Befunds etwa vage ausdrückt. Das hat einen guten Grund. „Kleinere Setzungen können nicht ganz ausgeschlossen werden, da nicht bekannt ist, ob zum Beispiel die Baracken unterkellert und die in alten Plänen verzeichneten Bunker verfüllt wurden oder eventuell Öffnungen aufweisen“, erklärt Heitkemper. Außerdem sei die Verfüllung der ehemaligen. Ziegeleigrube sehr heterogen, das bedeutet es sind zum Teil setzungsfähige Materialien abgelagert worden, wie auch ursprünglich bei der Tribüne des Sportplatzes. Dort wurden einige lockere Verfüllungen mit Stahlseilen und Maschendrahtgeflecht im Boden vor der Tribüne gefunden. Die seien mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Grund für die punktuellen Setzungen in diesem Bereich. „Diese Setzungen sind jetzt größtenteils abgeschlossen, sodass die Tribüne wieder hergerichtet werden kann, ohne dass neue Beschädigungen zu befürchten sind“, meint Heitkemper.

Die Ausmaße der Arbeiten sind beeindruckend. Foto: Yvonne Held

Dennoch bleibt das Problem des restlichen Sportplatzes. Im Gutachten ist die Rede davon bei einer großräumigen Neugestaltung des Sportplatzes den Boden getrennt nach Deck-/Tragschicht- und Verfüllmaterial bis etwa einem Meter Tiefe herauszunehmen. Im Anschluss daran könnte die Schicht darunter verfestigt, ein Verbundstoff eingebracht und das Deckmaterial anschließend lagenweise verdichtet eingebaut werden. Mit diesem Prinzip könnten Setzungen weitestgehend verhindert werden. Kleinere Erdeinbrüche würden so überspannt, sprich durch die Verdichtungen in der Fläche darüber überbrückt und somit unschädlich. Außerdem empfiehlt er, dass zur Erkundung von Hohlräumen im Untergrund des Sportplatzes eventuell geophysikalische Methoden geeignet sein könnten.

Verwaltung stimmt sich ab

Die Stadtverwaltung hat das Gutachten zur Kenntnis genommen. „Aus Sicht der Verwaltung fehlt gegenwärtig noch eine Kostenschätzung. Vorschläge über das weitere Verfahren müssen noch verwaltungsintern abgestimmt werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus.