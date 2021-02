Valentinstag und Corona: Keine rosigen Zeiten für Floristen

Floristin Christina Frint (hinten) und Chefin Marion Schmitt (vorne) mit Hund Lotte in ihrem Blumengeschäft „Rosige Zeiten“ an der Königstraße in Wetter.

Wetter/Herdecke. Kälte und Corona: Blumengeschäfte in Wetter und Herdecke haben es gerade nicht leicht. Auch der Valentinstag (14. Februar) helfe nur bedingt.

Es ist der Tag der Verliebten – und der Floristik-Industrie. Die Geschichte vom Heiligen Valentin, der zu seiner Zeit den Liebenden Blumen geschenkt haben soll, hat Tradition bis heute.

Auch einige Blumengeschäfte in Wetter und Herdecke hatten sich auf den Valentinstag entsprechend vorbereitet. Anders als andere Einzelhändler dürfen Floristen im Lockdown öffnen. Durch die Kälte und Corona ist es für sie trotzdem schwer. „Es findet ja nichts statt: keine Hochzeiten oder andere Feiern. Die Leute gehen nirgendwo hin. Und bei dem Winterwetter gibt es auch kaum Laufkundschaft“, klagt Marion Schmitt, Inhaberin des Blumengeschäfts „Rosige Zeiten“ auf der Königstraße in Wetter.

Zum Valentinstag am 14. Februar hofften die Blumenhändler auf steigende Verkaufszahlen. Diese seien auch deshalb zwingend nötig, da dieser Tag der Verliebten – anders als man vielleicht erstmal vermuten könnte – laut Thorsten König „einer der schwierigsten Tage im Jahr für uns Floristen ist“. Den Inhaber von Blumen König am Kirchender Dorfweg in Herdecke erstaunt es immer wieder, wie an diesem Tag der Preis für eine rote Rose mit Riesenkopf in die Höhe schnellt: „Die kostet dann schonmal so um die 6 Euro – normalerweise nur 1,80 bis 2,00 Euro. Nur weil Valentinstag ist, vergrößert sich ja nicht plötzlich die Anbaufläche. Das treibt die Einkaufskosten.“ Es sei regelrecht absurd: Der Preis von gelben Rosen bleibe dagegen vollkommen normal.

Marion Schmitt von „Rosige Zeiten“ hat deshalb eine rigorose Entscheidung gefällt: „Diese roten Rosen gibt’s bei mir nicht, das boykottiere ich eigentlich grundsätzlich. Nur wenn einer die jetzt unbedingt haben möchte, dann mache ich für einzelne Bestellungen eine Ausnahme.“ Vor allem jetzt in Corona-Zeiten müsse man besonders kontrolliert einkaufen, damit man nicht auf den schnell verderblichen Blumen sitzen bleibe. „Das Ostergeschäft ist uns letztes Jahr schon durch die Lappen gegangen, als der erste Lockdown kam.“

Damals musste die Blumenläden noch schließen, durften daher auch staatliche Hilfen beantragen. Schmitt lehnte dieses Geld in Höhe von 9000 Euro aber ab. Ihr Steuerberater hatte ihr dazu geraten, denn das Geld müsse ja auch wieder zurückgezahlt werden. In der Zeit zwischen dem ersten Lockdown und Anfang Oktober verzeichnete ihr Laden ein Minus 16.000 Euro.

Da zu „Blumen König“ in Ende auch noch ein Hofladen mit Lebensmittelverkauf gehört, musste er im ersten Lockdown nicht schließen. Dafür sei er dankbar, so Thorsten König. Hilfen habe er dadurch natürlich aber nicht beziehen können – trotz rückläufiger Einkünfte. Für den Valentinstag hatte sich „Blumen König“ deshalb Gedanken über kreative Sträuße für jeden Geldbeutel gemacht. Dabei achte er auf regionale Anbieter, denn vor allem die müsse man seiner Meinung nach in Corona-Zeiten unterstützen.

Humor und Stammkunden helfen

Auch in Birgit Knufinkes „Blumeneck“ an der Osterfeldstraße 11 in Wengern gab es spezielle Valentins-Geschenke im Angebot, beispielsweise eine besonders schöne Zusammenstellung mit dem Namen „Infinity-Rose“. Ein Blumenstrauß: ist für Knufinke immer noch das bessere Geschenk als Pralinen: „Blumen machen nicht dick“, sagt die Floristin lachend. Ihren Humor habe sie noch nicht verloren – und das, obwohl das Valentins-Geschäft etwas schleppend verlief: „Sagen wir mal so, ich hatte zwischen den Kunden einige Ruhepausen.“

Auch bedingt durch den Schnee musste Knufinke in der letzten Woche den Laden drei Tage am Stück zu lassen. Es sei alles nicht so einfach. Immerhin, die staatliche Hilfe, die sie im ersten Lockdown bezogen hatte, konnte sie bereits zurückzahlen. Ohne ihre treue Stammkundschaft wäre das nicht gegangen. Diese schätzten vor allem das Kundengespräch – der ganz große Unterschied zum Blumenkauf bei einem Supermarkt. Auch für die Kälte hat Knufinke einen Tipp bereit: „Bloß nicht in Folie einwickeln, das ist für die Blumen, als wenn Sie im Unterhemd vor die Tür gehen würden“. Besser sei bei diesen Temperaturen doppeltes Papier.

Auch die Stammkundschaft von „Rosige Zeiten“ weiß Schmitts Service zu schätzen. Seit einiger Zeit gibt es hier an der Ladentür eine Funkklingel. „Vormittags habe ich ja eh immer auf, aber so kann ich jetzt auch nachmittags ‘rüberkommen, wenn jemand klingelt. Ich wohne direkt gegenüber.“ Für Valentinstag-Last-Minute-Käufer sei das natürlich eine glückliche Einrichtung. „Tatsächlich gibt es es beim Valentinstag häufiger Spontankäufe. Beim Muttertag dagegen werden oft riesige Sträuße tagelang im Voraus bestellt“, berichtet Birgit Knufinke.