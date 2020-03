VER und Kreis fragen Kunden, wie sie den Busverkehr finden

Ein Bus der Linie 555 (aus Herdecke kommend) der VER am Bahnhof in Wetter mit dem Ruhrtalcenter im Hintergrund

Ennepe-Ruhr. Wie läuft hier der Busverkehr? Ab Montag, 16. März, fragen die VER und der Ennepe-Ruhr-Kreis bis Ende Mai die ÖPNV-Zufriedenheit der Kunden ab.

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) und der Ennepe-Ruhr-Kreis möchten wissen, wie zufrieden die Kunden mit dem öffentlichen Personennahverkehr sind. Von Montag, 16. März, bis Ende Mai werden daher 400 Bürgerinnen und Bürger telefonisch interviewt und um ihre Meinung gebeten. Themen sind das Streckennetz, die Taktung, das Fahrkartensortiment, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit. Die Auswahl der Befragten erfolgt repräsentativ. Zum Teil werden Fahrgäste direkt in den Buslinien der VER angesprochen und gefragt, ob sie an einer telefonischen Befragung teilnahmen möchten. Zudem werden nach dem Zufallsprinzip Rufnummern aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Telefonbüchern herausgesucht. Angerufene werden gebeten, sich für das Telefonat rund zehn Minuten Zeit zu nehmen und so einen kleinen Beitrag für mehr Qualität im öffentlichen Personennahverkehr zu leisten.

„Hinweise auf Probleme und Schwierigkeiten werden wir nutzen, um Veränderungen auf den Weg zu bringen und damit die Leistungen der Verkehrsunternehmen weiter zu verbessern“, erläutert Jürgen Tannenfels, ÖPNV-Koordinator der Kreisverwaltung.

Herdecke Wetter Viele Unternehmen fahren im Kreis Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind auch Busse im Auftrag der Bogestra, der Hagener Straßenbahn AG und der Deutschen Bahn (Rheinlandbus) unterwegs. Kürzlich hatte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) seinen Stationsbericht vorgelegt und Bahnhöfe bewertet. Der Halt Wittbräucke weist viele Mängel auf.



Die VER beteiligt sich mittlerweile zum fünften Mal am Kundenbarometer. Deutschlandweit rücken dabei Verkehrsbetriebe und Verkehrsverbünde die Zufriedenheit der Nutzer in den Mittelpunkt. „Selbstverständlich werden die Antworten anonym ausgewertet und anschließend gelöscht“, so Tannenfels. Voraussichtlich Ende August liegen die Ergebnisse vor, wissen die Verkehrsgesellschaften und der Kreis, was die Befragten positiv bewerten und was sie kritisieren.

Lob fürs Netz und Freundlichkeit

„In den vergangenen Jahren“, so Tannenfels, „gab es Pluspunkte für das Liniennetz, die Beförderungsgeschwindigkeit und die Freundlichkeit der Fahrer. Negativ bewertet wurden hingegen die Qualität der Anschlüsse und die Taktfrequenz sowie Informationen über Störungen und der Zustand der Haltestellen.“