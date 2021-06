Veränderte Öffnungszeiten im Hallenbad Wetter

Das städtische Sport- und Freizeitbad in Oberwengern hat seit dem 1. Juni wieder geöffnet.

Wetter. Wer am Wochenende ins Hallenbad möchte, muss sich vorher anmelden. Dafür gibt es andere Öffnungszeiten.

Das städtische Sport- und Freizeitbad ist seit Dienstag, 1. Juni, wieder geöffnet, aufgrund eines personellen Engpasses gelten an einigen Tagen verkürzte Öffnungszeiten.

Nach einer entsprechenden Diskussion im Sport- und Freizeitausschuss hat die Stadtverwaltung geprüft, ob Veränderungen der Öffnungszeiten möglich sind – insbesondere im Hinblick auf das Schulschwimmen. Ab sofort ist das Hallenbad nun dienstags und freitags jeweils von 15 bis 21 Uhr (statt zuvor von 7 bis 14.30 Uhr) geöffnet. Die aktuellen Öffnungszeiten ab sofort: Montags geschlossen, dienstags 15 bis 21 Uhr, mittwochs 7 bis 14.30 Uhr, donnerstags 7 bis 14.30 Uhr, freitags 15 bis 21 Uhr, samstags 8 bis 15 Uhr, sonntags 8 bis 15 Uhr.

Um den Gästen an den gut besuchten Wochenenden (Samstag/Sonntag) lange Wartezeiten zu ersparen, wurden drei Zeitblöcke à zwei Stunden eingeführt: Block 1 von 8 bis 10 Uhr, Block 2 von 10.15 bis 12.15 Uhr, Block 3 von 12.30 bis 14.30 Uhr

Für die Schwimmzeiten am Wochenende ist eine telefonische Anmeldung (02335/66043), jeweils ab dem Mittwoch vor dem Wochenende, erforderlich. Es können nur Blöcke für das aktuelle Wochenende reserviert werden. Pro Gast kann nur ein Block am Tag gebucht werden. An der maximal zugelassenen Personenzahl im Bad ändert sich nichts (weiterhin 30).

Weiterhin ist ein Negativtest oder der Nachweis der Impfung oder Genesung erforderlich.

