Verbotene Lieder, Liebe, Konzert und ein politischer Abend

Wetter/Herdecke Der Veranstaltungskalender für Wetter und Herdecke hat dieses Wochenende viel Buntes zu bieten. Hier sind die Tipps der Lokalredaktion.

Politik-Prominenz in Herdecke

Mit Marco Bülow kommt ein (ehemaliges) politisches Schwergewicht nach Herdecke. Der Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete liest am Sonntag aus seinem Buch „Lobbyland“. Der Dortmunder setzt sich seit jeher als eine der lautesten Stimmen im politischen Feld gegen Lobbyismus in der Spitzenpolitik ein. In seinem Buch begutachtet der Politiker und Autor neben dem tiefverwurzelten Lobbyismus im politischen Geschäft auch die parlamentarische Demokratie als solches. In seinen fast 20 Jahren in der Bundeshauptstadt nahm er an Koalitionsverhandlungen, Spitzengesprächen und unzähligen Plenardebatten teil. Er wird sicher viel zu erzählen haben. Für Politik interessierte ein spannender Termin im Shakespeare.

Marco Bülow liest im Shakespeare in Herdecke. Sonntag 21.01., 18 Uhr. Eintritt frei. Der Hut geht herum.

Neujahrskonzert in Wetter

Am kommenden Sonntag laden das Stadtmarketing für Wetter e. V. und die Stadt Wetter zum traditionellen Neujahrskonzert in die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Die Bläserphilharmonie Westfalen Winds, mit gut 70 Musikern, gilt als eines der besten sinfonischen Blasorchester in NRW und den angrenzenden Bundesländern und wird ihr Können auch in Wetter zum Besten geben. Unter dem Motto Rhythm & Dances wird das Orchester unter der Leitung des Dirigenten Harry Vorselen die Zuhörer mit auf eine „elektrisierende Reise“ aus „Puls, Bewegung und Emotionen“ nehmen. Das Konzert in Wetter findet bereits zum 25. Mal statt. Ein tolles musikalisches Spektakel in der Ruhrstadt.

Neujahrskonzert in Wetter. Sonntag 21.01., Einlass 16 Uhr. Beginn 17 Uhr. Eintritt 15 Euro. Ermäßigungen für Schüler und Ehrenamtler.

„Verboten“ in Herdecke

Ein ganz besonderes Konzert gibt es am kommenden Wochenende auch in der Aula des Friedrich Harkort Gymnasiums in Herdecke. Unter dem Titel „Verboten“ spielt ein großes bunt gemischtes Ensemble vom Schulorchester der Gesamtschule Dortmund Gartenstadt und der Big Band Brass Connection, der Jazzsängerin Daniela Rothenburg und dem Quintett Erda Saluto sowie dem „der andere Chor“ Herdecke, verschiedene Lieder, die im Nationalsozialismus nicht gestattet waren. Die musikalischen Stücke wurden damals als „entartet“ oder „nicht-arisch“ verboten. Bei der Aufführung am Sonntag sollen genau diese Lieder kraftvoll und positiv dargeboten werden, um auch so ein Zeichen gegen das Wiedererstarken des Rechtsnationalismus zu setzen.

„Verboten“ in der Aula der FHS in Herdecke. Samstag, 19.01., 19 Uhr. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Rethers „Liebe“ in Hagen

Zu Hagen Rether muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. Schon seit 2003 geht der beliebte Kabarettist mit seinem Solo-Programm „Liebe“ auf Tour. Auf unzähligen Bühnen bringt der in Bukarest geborene Künstler die Menschen zum Lachen und zum Nachdenken. Wer dabei denkt, dass er trotz selben Programmnamen auch immer die alte Leier abspielt, der irrt. Rether ist immer tagesaktuell und beleuchtete die politischen Verhältnisse auf kluge Art und Weise. Ein großes Konzept gibt es bei seinen Shows eigentlich nicht. Wichtig sind nur das Klavier und die Bananen, die Rether während der Show zwischendurch isst. Bei Hagen Rether ist ein besonders humoristischer Abend, bei dem es viel zu lernen gibt, vorprogrammiert. Davon konnte man sich in der Vergangenheit auch schon im Stadtsaal in Wetter überzeugen. Am Wochenende spielt er in der Stadthalle Hagen.

Hagen Rethers „Liebe“ in der Stadthalle in Hagen. Samstag, 20.01. um 19:30 Uhr. Eintritt ab ca. 35 Euro.

