Verbraucherschützer im EN-Kreis kehren in Alltag zurück

Ennepe-Ruhr. Persönliche Beratung in der Verbraucherzentrale des EN-Kreises in Witten wieder möglich. Existenzielle Probleme haben Priorität. Der Stand:

Ab sofort bietet die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder persönliche Beratung in der Beratungsstelle an – allerdings zunächst nur für Einzelpersonen, mit Test- oder Impfnachweis und nach vorheriger Terminvereinbarung. „Wie andere Bereiche des öffentlichen Lebens auch werden wir schrittweise und mit einem Schutz- und Hygienekonzept in den Beratungsalltag zurückkehren“, sagt Alexandra Kopetzki, Leiterin der Verbraucherzentrale in Witten.

Der Gesundheitsschutz der Ratsuchenden und der Mitarbeitenden stehe bei der Öffnung an oberster Stelle. Zwar haben Ratsuchende den „Pandemie-Modus“ mit Beratung auf Distanz übers Telefon und über Online-Zugangswege gut und dankbar angenommen. Gerade bei komplexen Rechtsproblemen, fehlender technischer Ausstattung oder Sprachbarrieren sei eine persönliche Beratung aber von großer Bedeutung. „Wir sind sehr froh, dass wir nach vielen Wochen des Lockdowns besonders Menschen in schwierigen Situationen wieder im direkten Austausch zur Seite stehen können“, so Kopetzki.

Getestet, genesen oder geimpft

Zugang zu den Beratungsstellenräumen erhalten zunächst nur negativ getestete Verbraucher oder vollständig geimpfte oder genesene Personen mit entsprechenden Nachweisen(maximal 48 Stunden alter negativer Schnelltest, Impfpass, Nachweis über positiven PCR-Test vor mindestens 28 Tagen sowie maximal sechs Monaten). Die Räume sind mit Desinfektionsmittel und Trennscheiben zwischen den Beratungszonen ausgestattet. Ratsuchende und Beratungskräfte tragen medizinische oder FFP2-Masken. Damit Kontakte minimiert und Wartezeiten vermieden werden können, ist eine Terminvereinbarung erforderlich – entweder telefonisch unter 02302 28281-01 oder über das Kontaktformular auf www.verbraucherzentrale.nrw/witten.

In bestimmten Fällen Vorrang

Bei der Vergabe von Terminen für persönliche Gespräche in der Beratungsstelle haben diejenigen Anfragen Priorität, bei denen existenzielle oder verhärtete Problemlagen drohen, Verständigungsprobleme vorliegen oder die besonders komplex sind. Die telefonische und E-Mail-Beratung wird fortgesetzt, zumal die vergangenen Monate gezeigt hätten, dass die von der Verbraucherzentrale angebotenen digitalen Alternativen zur persönlichen Beratung auch sehr gut funktionieren.

Beratung weiterhin auch digital möglich Wer auf persönlichen Kontakt verzichten kann und technisch für den digitalen Austausch von Unterlagen und Korrespondenz ausgestattet ist, kann sich nach wie vor und in gleicher Qualität per Telefon oder E-Mail beraten lassen. Terminvereinbarung unter Tel: 02302 28281-01 oder über das Kontaktformular im Internet: www.verbraucherzentrale.nrw/witten Aktuelle und umfassende Informationen zu Verbraucherthemen gibt es zudem im Internet unter der Adresse www.verbraucherzentrale.nrw

