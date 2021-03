Verbraucherzentrale gibt Reisetipps im Corona-Zeitalter

In Corona-Zeiten verreisen oder nicht? Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich vor Reiseantritt einige Gedanken zu machen.

Wetter/Herdecke. Was gilt bezüglich Stornierungen? Vor den Osterferien gibt die Verbraucherzentrale Corona-Hinweise, auf was Urlauber vor Reisen achten sollten.

Wieder reisen oder zu Hause bleiben? Eine der wichtigsten Fragen in Coronazeiten, meint die Verbraucherzentrale NRW. Und erklärt: „Auf Nummer sicher geht, wer seine Ferien auch in diesem Jahr zu Hause verbringt. Reiselustige, die trotz Corona einen Urlaub in der Ferne planen, müssen dagegen weiterhin mit Einschränkungen rechnen.“ Bürger sollten sich daher vorab gut informieren.

Wohin kann man reisen?

Auch wenn einige Länder und Regionen das Coronavirus nach eigenen Angaben unter Kontrolle haben, gibt es dafür keine Garantie. Richtschnur für die Wahl eines Ziels und den tatsächlichen Antritt einer Reise ist die aktuelle Lage am Zielort zum geplanten Urlaubsstart. Hierzu sollten sich Reisende bei ihrer Planung und noch einmal vor Reiseantritt genau über die jeweilige Situation in dem Urlaubsland informieren – vor allem, mit welchen Einschränkungen dort zu rechnen ist. Das Auswärtige Amt bietet online auf www.diplo.de/sicherreisen einen laufend aktualisierten Überblick über Reisebestimmungen und Sicherheitshinweise für jedes Land weltweit und spricht bei einer akuten Gefährdungslage eine entsprechende Warnung für das jeweilige Land aus. Reisewillige können zwar in das gewünschte Urlaubslandfahren, sofern dort kein Einreiseverbot besteht. Allerdings tun sie dies auf eigenes Risiko. Denn das Auswärtige Amt lehnt Rückholaktionen deutscher Urlauber wegen der Corona-Pandemie inzwischen ab.

Vor der Buchung beachten

Als Faustregel gilt: Für Pauschalreisen, die Transfer, Unterkunft, Verpflegung, Unternehmungen und weiteren Service umfassen, sieht das Gesetz mehr Rechte vor als für individuell gebuchte Reisen. Bei denen können Einzelleistungen wie Flüge, Hotel oder Ferienwohnung separat und bei verschiedenen Anbietern gebucht werden. Bei Pauschalreisen muss eine Anzahlung geleistet werden, der volle Preis wird üblicherweise spätestens vier Wochen vor Reiseantritt fällig.

Bei Flügen und Unterkünften als Einzelleistungen gilt diese Regel nicht. So ist bei einer Flugbuchung zulässig (und auch die Regel), dass die Fluggesellschaft bereits den vollen Preis bei Buchung verlangen kann. Auch bei Unterkünften kann eine Anzahlung fällig werden. Generell ist ratsam, vor der Zahlung des Gesamtpreises oder von individuell gebuchten Leistungen zu prüfen, ob es eine verlässliche Prognose gibt, dass die geplante Reise trotz Corona wirklich stattfinden kann. Im Falle eines Aus für ein Komplett-Programm oder einen Solo-Service gilt: Stornieren oder absagen können Urlauber immer. Die Frage ist nur, wie teuer dies für sie wird.

Kostenlos stornieren

Das ist möglich, falls es sich um eine Pauschalreise handelt. Voraussetzung: Es müssen außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen, die die Reise erheblich beeinträchtigen. Kommt es wegen Corona am ausgesuchten Urlaubsort zu massiven Einschränkungen und spricht das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus, können zumindest Pauschalurlauber von ihrem Vertrag zurücktreten und ihr Geld zurückverlangen. Als Zusatzservice bieten außerdem viele Reiseanbieter Flex-Tarife mit unterschiedlichen Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten an. Umsichtige Urlaubsplaner sollten daher stets die Angebote mehrerer Reiseveranstalter genau prüfen und die Einzelposten miteinander vergleichen. Denn die Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten werden oft nur für einen begrenzten Reisezeitraum angeboten.

Einzelbuchungen ändern

Bei einzeln gebuchten Reiseleistungen besteht ein Recht auf kostenfreie Stornierung nur dann, wenn es vertraglich vereinbart wurde. Andernfalls hat der Anbieter einen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen, wie etwa Steuern und Gebühren für Flüge. Für gebuchte Unterkünfte in Deutschland werden je nach Art der Verpflegung zwischen 60 und 90 Prozent des vereinbarten Preises fällig. Nur wenn die Leistung nicht erbracht werden kann, muss sie auch nicht bezahlt werden. Das gilt etwa bei einem behördlich verfügten Beherbergungsverbot innerhalb Deutschlands. Bei individuell gebuchten Unterkünften im Ausland kommt in der Regel das Recht des Landes zur Anwendung, in dem Hotel oder Ferienhaus liegen.

Wie sind Reisende versichert?

Bei Urlaubern, die während der Reise an Corona erkranken und eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen haben, werden die entstehenden Behandlungskosten in der Regel erstattet. Es sei denn, ein Versicherer schließt eine Kostenerstattung bei Pandemien aus. Eine Reiserücktrittsversicherung kann in Anspruch genommen werden, wenn nach der Buchung der Reise und Abschluss der Versicherung ein Urlauber oder eine mitversicherte Person nachweislich krank werden. Auch hier enthalten viele Versicherungsverträge Ausschlussklauseln für Pandemien.