Verein Amaraaba: Neue Schule und Stand auf Maiwoche Herdecke

Herdecke/Wetter. Warum Wetteraner und Herdecker ihren Anteil haben an der Freude des Vereins Amaraaba über eine neue Schule in Ghana

Der Verein AMARAABA-Ghana rund um Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach und ihren Mann Latif Ibrahim hat in den vergangenen Wochen und Monaten ein neues Schulgebäude für Kinder in Ghana erbaut. In der vergangenen Woche wurde die Schule in dem Dorf Zugu Yapelgu feierlich eröffnet.

Nach der überaus erfolgreichen und traditionellen Spendenaktion für Schulbänke für das Schulgebäude zu Ostern ist die Schule nun auch komplett ausgestattet. Der Rekord mit 60 Bänken aus dem vergangenen Jahr wurde dabei sogar übertroffen: insgesamt 76 Bänke konnte der Verein über die Aktion beschaffen. Zum wiederholten Male hat die Dr. Reuter – Dr. Strater Stiftung 16 Bänke gespendet, die Firma Uhle Industrie Service OHG insgesamt 10 Bänke. Sogar eine Privatperson, die über die Zeitung auf die Aktion aufmerksam geworden ist, hat stolze 10 Bänke gespendet, wofür der Verein sich herzlich bedankt.

Katharina und ihr Mann Latif waren bis vor kurzem selbst über viele Wochen in Ghana und haben die Arbeiten vor Ort an dem neuen Schulgebäude begleitet. Für den Bau der Schule in Zugu Yapelgu wurden vor allem die Spenden aus der Weihnachtsbaum-Aktion verwendet.

Der Verein freut sich, wieder bei der Herdecker Maiwoche vertreten zu sein. „Nach zwei Jahren, in denen die Maiwoche pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, freuen wir uns umso mehr, dass wir endlich wieder mit Interessierten ins Gespräch kommen und persönlich über unsere Arbeit in Ghana berichten können“, so Katharina Gerlach. Sie wird gemeinsam mit einem kleinen Team am Freitag, 27. Mai, nach dem Sackträgerlauf ab 18 Uhr in der Hütte gegenüber des Frederunabrunnens in der Herdecker Fußgängerzone sein und Handtaschen, Schmuck, Schlüsselanhänger und andere Accessoires gegen eine Spende anbieten.

