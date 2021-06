Verein Gundermann in Wetter bietet kreatives Sommerprogramm

Wetter. Der Verein Gundermann und Kinder in Wetter bietet an diesem Wochenende und demnächst Projekte an, die bisher (auch coronabedingt) auf Eis lagen.

Der Traum vom bunten Bauwagen im Stadtpark ist noch nicht wahr geworden, trotzdem wird in Wetter in den kommenden Tagen und Wochen gebastelt, gegärtnert und Sport gemacht: Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne kann der junge gemeinnützige Verein „Gundermann Kinder“ jetzt viele seiner Projekte umsetzen.

Mehr als 4000 Euro haben Menschen aus Wetter und Umgebung für das partizipative Bauwagenprojekt „Frau Gundermann“ gespendet. Ein wichtiges Signal und eine tolle Motivation für die Vereinsmitglieder – auch wenn die Pläne für den Bauwagen selbst etwas ins Stocken geraten sind. Die geplanten Aktionen des Vereins sollen darunter aber nicht leiden.

„Wir sind breit aufgestellt“, sagt die 2. Vorsitzende Tanja Manegold. Hinter jedem Projekt stehen engagierte Menschen, die andere begeistern wollen – und sich dafür ehrenamtlich einsetzen. „Wir legen großen Wert darauf, dass jeder mitmachen kann, deshalb sind viele unserer Angebote kostenlos oder auf Spendenbasis“, so Tanja Manegold.

Schon am Samstag, 19. Juni, geht es los. Dann lädt das Künstlerkollektiv um SpiritFarben und MilaArt Atelier zur „Kreativ Werkstatt im Park“. Ab 15 Uhr können Kinder und Familien im Park „Alter Friedhof“ unter Anleitung der Künstlerinnen große, bunte Windspiele basteln. Das Angebot ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung genutzt werden. Stoffreste, bunte Bänder oder alte Hula Hoop Reifen sind als Bastelzutaten willkommen, aber es ist auch Material vorhanden.

Der Termin am Samstag ist der Auftakt zu regelmäßigen Basteltreffen im Park. Regelmäßig wird sich auch die Selbsthilfe- und Projektgruppe „Mentale Gesundheit“ treffen, erstmals am Montag, 21. Juni, um 18 Uhr in Wengern. Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen, die eine Diagnose im Bereich der Depressionen, Angststörungen oder Burnout bekommen und die akute Phase bereits hinter sich haben. Ziel ist ein respektvoller und diskreter Austausch und einander Halt und Hilfe geben. Auch Vorträge und offene Workshops sind in Planung. Zum Schutz der Teilnehmer bittet der Gundermann e.V. um Anmeldung unter hallo@gundermann-ev.de. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos.

Darüber hinaus bietet der Verein in diesem Sommer Yoga im Park auf Spendenbasis, eine kostenlose Naturspielgruppe für Kinder und Netzwerktreffen von Frauen für Frauen an. Wer Mitglied im Verein wird, kann sich außerdem kostenlos eine „Quartierskutsche“, also ein Lastenrad, ausleihen. Mit diesen Angeboten will der Verein Wetter gemeinsam gestalten. Denn „jeder Mensch hat eigene Visionen, Ziele und Wünsche - für sich, seine Familie und seine Stadt“, weiß die 1. Vorsitzende Alina Wieczorek.

Alle Infos zu den genannten Projekten weitere Angebote und eine Terminübersicht gibt es auch auf der Internetseite des Vereins.

