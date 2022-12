„Für ein besseres Wetter“ lautet das Motto des Vereins Gundermann, dessen Mitglieder sich – wie hier – an der Königstraße 62 bei Community-Treffen im Geschäft „Laden & Leute“, austauschen.

Jahresbilanz Verein Gundermann & Kinder in Wetter weiter auf Erfolgskurs

Wetter. Mehr als 30 gemeinnützige Projekte realisiert: Der Verein Gundermann und Kinder in Wetter (2020 gegründet) blickt auf ein ereignisreiches Jahr.

31 gemeinnützige Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur, Gesundheit, soziales Miteinander, Klimaschutz und Verkehrswende sind 2022 realisiert worden – diese Erfolgsbilanz stellte Vorstand Alina Wieczorek auf der jüngsten Mitgliederversammlung von Gundermann und Kinder vor.

Viel anerkennenden Applaus und eine entsprechende Bestätigung des Vorstands, so das Ergebnis der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Vereins, der sich 2021 gegründet hatte. 43 ehrenamtliche Mitglieder im Durchschnittsalter von 35 Jahren haben zahlreiche Projekte und Aktionen realisiert, von denen nicht nur der Verein, sondern insbesondere auch die Kinder in Wetter profitieren. „Wir sind besonders stolz, dass wir seit unserer Gründung Anfang 2021 allein im Bereich Bildung, inzwischen 36 hochwertige kostenlose natur- und kunstpädagogische Veranstaltungen für Kinder in Wetter und Umgebung ermöglichen konnten. Durchschnittlich haben daran jeweils 15 Kinder im Vor- und Grundschulalter teilgenommen“, freut sich Tanja Manegold, 2. Vorständin des Vereins.

Dazu gehörten verschiedene waldpädagogische Exkursionen für Schulen und Kitas, Streuobstwiesenerkundungen und Ernteaktionen auf der öffentlichen Streuobstwiese in Grundschöttel, sowie die Apfelsaftherstellung mit eigener Handpresse im Klassenraum. Es wurden Wurmkisten und tierische Unterkünfte aller Art gebaut, viel über ihre Bewohner gelernt und erfahren, wie man sie richtig benutzt, bzw. platziert. Dazu kamen noch einige offene Upcycling- und Kunstprojekte, regelmäßige Pflanzaktionen auf dem alten Friedhof, sowie die sozialpädagogisch begleitete Naturspielgruppe „Sonnenkäfer“ im U3-Bereich.

„Wir freuen uns schon riesig auf das Jahr 2023, denn“, soviel verrät Schatzmeisterin Carmen Babiel, „es stehen bereits neue spannende Projekte in den Startlöchern. Aber ohne unsere engagierten Mitglieder und Unterstützer hätten wir all das nicht schaffen können!“ Die Kooperationspartner des Vereins sind 2022 sogar auf regionaler Ebene gewachsen, dazu gehören inzwischen: Grünschnabel Natur, ichliebeyoga, PCH Fischer, NaWit, Biologische Station EN, Wiesenviertel e.V. Witten, Netzwerk Nachhaltigkeit Wetter und der RSC Tretlager.

Weitere Mitstreiter sind willkommen Beim im Dezember 2020 gegründeten Verein Gundermann gehören zum Vorstand: Alina Wieczorek, Tanja Manegold als zweite Vorstandsfrau und Schatzmeisterin Carman Babiel. Ein aktuelles Projekt ist nun die X-mas-Spendenaktion „Wünsch Dir Wald!“. Aktuell sammeln die Beteiligten Spenden, um Kindern im Grundschulalter eine kostenfreie Teilnahme an naturpädagogisch ausgerichteten Waldferienfreizeiten (Ostern und Herbst 2023) zu ermöglichen.



Der Verein sucht außerdem interessierte Menschen, die die „UkuLalas“ gründen möchten, eine Ukulelenschule für groß und klein. Es soll zunächst zwei Gruppenangebote für Anfänger geben, einmal als Eltern-Kind-Angebot im Grundschulalter und zudem für Erwachsene. Wer Interesse hat, das Instrument kennenzulernen, schickt eine Mail (an hallo@gundermann-ev.de). Weitere Informationen zum Verein: www.gundermann-ev.de

Unterstützt wird die gemeinnützige Arbeit von der Bürgerstiftung Herdecke, dem Heimatministerium NRW, dem Kulturforum Witten, der WSG Wetter e.G., der Werner Richard – Dr. Karl Dörken Stiftung, dem Landrat Olaf Schade, der „Leader Kleinprojekteförderung“ der Europäischen Union, der Stadt Dortmund und dem Stadtbetrieb Wetter. Wieczorek schließt den Abend mit den Worten: „Danke, dass unsere Kinder hier im Verein immer an erster Stelle stehen. Danke, dass wir gemeinsam eine neue, wertschätzende Art des ehrenamtlichen Engagements gefunden haben, in der wir uns gegenseitig unterstützen, feiern und begleiten. Danke für die Chance, etwas zu verändern, ohne sich zerreißen zu müssen.“

