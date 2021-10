Verein Wir in Wetter sucht weitere Mitstreiter

Wetter. Seit 2017 kümmern sie sich um Kinder, lernen mit ihnen und fördern die Gleichberechtigung. Nun sucht der Verein weitere Helfer.

Zwölf Betreuer unterstützen derzeit rund 40 Kinder in der Hausaufgabenbetreuung des Vereins Wir in Wetter. Und auch sonst sind die Ehrenamtlichen sehr aktiv. Das brachte ihnen im vergangenen Jahr unter anderen den Heimatpreis der Stadt Wetter ein.

Jetzt ist der Verein auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert (wir berichteten). Doch was steckt eigentlich dahinter? Was machen die Ehrenamtler? Wir in Wetter e.V. wurde 2017 gegründet und startete im darauffolgenden Jahr mit der Hausaufgabenhilfe. Die Betreuer unterstützen die Kinder mit viel Leidenschaft bei dem Erlernen der deutschen Sprache, der Erledigung ihrer Hausaufgaben und stehen bei Fragen aller Art zur Verfügung. „Wir sehen uns hierbei als Anlaufstelle für Geflüchtete und sozial Benachteiligte, um mehr Partizipation von Migrantinnen und Migranten am gesellschaftlichen Leben und mehr Chancengleichheit zu fördern“, so Mitglied Verena Krabs.

So vielfältig wie die Herkunftsländer der Schülerinnen und Schüler sind auch die Beweggründe für das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder. „Alle Vereinsmitglieder haben ein großes Herz für Kinder und erkennen die Wichtigkeit von Bildung zur Förderung der Chancengleichheit in ihrer zukünftigen Entwicklung. Darüber hinaus möchte der Verein ein Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft vermitteln und so die Integration verschiedenster Nationalitäten fördern“, erläutert Krabs.

Hierfür bietet der Verein neben der Hausaufgabenhilfe sowohl Deutschkurse als auch eine Summerschool während der Sommerferien an. Darüber hinaus findet im Herbst planmäßig wieder der Frauenkurs in Kooperation mit der Stadt Wetter und der AWO statt. Neben den vielfältigen Lernangeboten kommt das Miteinander nicht zu kurz. So werden hin und wieder auch Ausflüge mit den Kindern gemacht, und das eine oder andere Eis im Sommer ist auch mal dabei.

Individuell auf Bedürfnisse eingehen

Diese Angebote können jedoch nur durch die Hilfe von vielen Ehrenamtlichen realisiert werden. „Je mehr Betreuerinnen und Betreuer zur Verfügung stehen, desto individueller kann auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Daher sucht der Verein stetig Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben und sich ehrenamtlich engagieren möchten“, wirbt Krabs. Wer Interesse hat, den Verein aktiv zu unterstützen, der kann sich per Mail unter info@wir-in-wetter.eu jederzeit melden.

Doch nicht nur aktive Mitglieder werden gesucht. Für die Abstimmung zum Deutschen Engagementpreis, die noch bis zum 20. Oktober läuft, wirbt der Verein um Stimmen, die auf der Internetseite www.deutscher-engagementpreis.de/wettbewerb abgegeben werden können. Immerhin ist der Preis mit 5000 Euro dotiert, die direkt in die Jugendarbeit fließen würden.

